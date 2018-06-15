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15 Haziran 2018 12:56

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı’dan Suruç’taki saldırıya kınama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Suruç’ta PKK ve hedeflerinin yaptığı saldırı sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunlardan biri milletvekili arkadaşımızın ağabeyi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı’dan Suruç’taki saldırıya kınama

15 Haziran 2018 12:56

Kınıyorum. Şurada demokrasi sınavına az kaldı. Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler bu şekilde saldırılarla provokasyon amaçlı ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırıları gerçekleştiriyor" dedi.


Mevlana Kültür Merkezi’ndeki bayramlaşma programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Suruç’ta yaşanan elim olayı kınadı. Öncelikle Ramazan Bayramı’nı kutlayan Mustafa Kalaycı, "Konyamızda Ramazan ayı huzurlu bir şekilde devam edecek. Tabii ki yaşanan bazı olaylar hepimizi üzdü. Suruç’taki PKK ve hedeflerinin yaptığı saldırı sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri milletvekili arkadaşımızın ağabeyi. Kınıyorum. Şurada demokrasi sınavına az kaldı. Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler bu şekilde saldırılarla provokasyon amaçlı ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırıları gerçekleştiriyor. Kınıyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan sabır diliyorum” dedi.




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