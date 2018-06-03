Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek için seçim beyannamesinde taahhütte bulunduklarını kaydetti. İşe girdikleri tarihteki şartları doldurduğu halde sonradan kanunda değişiklik olması nedeniyle emeklilik yaşını bekleyenler olduğunu hatırlatan Kalaycı, “Pirim gün sayısını doldurmuş, hizmet yılını doldurmuş ama sırf yaş nedeniyle emekli olunamamaktadır. Partimiz seçim beyannamesinde bu konuyu çözeceğini taahhüt etmiş. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde o mağduriyet giderilecek. Emeklilikte yaşa takılanların şöyle bir sorunu da var; yaşı itibariyle iş bulmakta zorlanıyorlar ayrıca genel sağlık sigortası primine tabi tutuluyor, bu da mağduriyetlerini daha da arttırıyor. Bu konu çözülemeyecek bir konu değil. Bu vatandaşlarımız primlerini yatırmışlar, hizmet yılı itibariyle sürelerini doldurmuşlar. Bu vatandaşlarımız işe girdikleri tarihteki şartları bir anlamda tamamlamışlar. Sonradan sen şu yaşı bekleyeceksin demek hakkaniyetle bağdaşmıyor. Vatandaşlarımızın bu sorununa köklü çözüm getirip bu konuda emekli olabilmelerinin önünü açacağız” dedi.

“Emekli maaşlarındaki adaletsizlik giderilecek”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emekli maaşlarındaki adaletsizliği gidereceklerini ifade etti. Kalaycı şöyle konuştu; “Emeklilerimizin en büyük şikayetleri emekli aylıkları arsındaki eşitsizlikler. Geçtiğimiz yıllarda bir intibak yasası çıktı ama bu adaletsizliği gidermedi. Sadece 2000 yılı öncesi SSK emeklilerini kapsayan bir düzenlemeydi. BAĞ-KUR’lular hiç yoktu. BAĞ-KUR’daki mağduriyet hiç giderilmedi. Bu anlamda hizmet süresi itibariyle ödediği prim itibariyle emekli aylıkları arasında çok farklı durumlar ortaya çıkıyor. Eşitsizlikler var, adaletsizlikler var. Bu mutlaka saplanmalı, emeklilik aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli. Emekli aylığında daha önceden yüzde 100 refah payı veriliyordu, bu yüzde 30’a düşürülmüştü. O nedenle emekli aylıklarında çok büyük düşme var. MHP tekrar emekli aylıklarındaki refah payının yüzde 100’e çıkarılmasını taahhüt ediyor. İnşallah bunu önümüzdeki süreçte gerçekleştirecek.”

Konya’nın Ereğli ilçesinde parti teşkilatınca düzenlenen iftar programına MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve milletvekili adayları ile beraber katılan Mustafa Kalaycı, yoğun katılımın olduğu etkinliğe gösterilen ilgiye teşekkür etti.