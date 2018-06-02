MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili adayı Mustafa Kalaycı, seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve parti yöneticileriyle birlikte Konya Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret eden Mustafa Kalaycı, burada çalışanlarla sohbet etti, seçimlerde destek istedi.

Ziyaret sonunda konuşan Mustafa Kalaycı, maliye ve vergi dairesi çalışanlarının sorunlarının çözümü için projeleri olduğunu anlattı. Kalaycı, emeklilerin olduğu gibi memurlarında yılda iki maaş ikramiye alması için gerekli düzenlemenin yapılmasının kendilerine nasip olmasını umut ettiklerini kaydetti. Kalaycı şöyle konuştu; “Maliye ve vergi dairesi çalışanları gerçekten iş yoğunluğu fazla olan ama özlük hakları itibariyle mağduriyet yaşayan kamu çalışanları. Maliye çalışanlarının sorunlarının çözümüyle ilgili MHP olarak öteden beri verdiğimiz önergelerimiz var. Uzmanların taşra, merkez çalışanı diye ayrıma tabi tutulması büyük haksızlık. Kariyer meslekleri de Ankara’da çalışırsan ayrı Konya’da çalışırsan ayrı bir ücret düzenlemesi, özlük hakkı düzenlenmesi doğru değil, haksızlık. O açıdan bu merkez, taşra ayrımının kaldırılması bizim vaadimiz. Yine maliye çalışanları arasında ücret adaletsizliği var. Bunun kısmi olarak çözümü kurum içi uzmanlık sınavının açılması daha fazla arkadaşımızın uzman olarak özlük haklarına kavuşturulması, aslında köklü bir reform gerekiyor. Hani mum dibine ışımaz derler, Maliye Bakanlığımız biraz öyle. Mağduriyet yaşayan çok çalışan var, yardımcı hizmetlerde çalışanlar var. MHP olarak biz onun da mücadelesini veriyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımızın genel idare hizmetleri sınıfına alınmasıyla ilgili somut vaadimiz var. Kamu çalışanlarının en büyük derdi emeklilikte maaşlarının yarıya yarıya düşmesi. MHP olarak bununla ilgili de bizim projelerimiz var. Ek ödemelerin emekli aylığına yansıtılması konusu var. Yine memur arkadaşlarımızın bir başka talebi de aynen emeklilere verildiği gibi memurlara da ikramiye verilmesi. Bunda da haklılar. İnşallah bu konudaki düzenleme de MHP’nin önümüzdeki yasama döneminde gündeme getirilmesiyle gerçekleşecektir. İnşallah memurlarımızın yılda iki maaş ikramiye alabilmeleri için gerekli düzenlemeyi yapmak bize nasip olur.”