Seçim çalışmalarını Konya’da sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27.Dönem Konya Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı, yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yerli otomobil için en uygun ilin Konya olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Mustafa Kalaycı, "Marmara Havzası ağır sanayi yatırımlarına doymuş durumda. Bu proje gerekli alt yapıya sahip olan Konya’da hayata geçirilmeli" dedi.

Kalaycı açıklamasına şöyle devam etti:

"İlk milli otomobilin üretileceği yerin Konya olması konusunu epeydir gündeme de taşıyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Konya ziyaretinde yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde ifade etmiştir. İlk Türk malı milli otomobilin yatırımının yapılacağı en uygun yer Konya’dır demiştir. İnşallah bu konuda da gerekli yatırımın Konya’ya yapılması konusunda önümüzdeki süreçte de gerekenleri yapacağız. Aslında teknik olarak baktığınız zaman zaten Konya bu açıdan en uygun yer. Bugün Marmara Havzasına baktığımız zaman ağır sanayi yapımlarından dolayı doymuş durumda bir de deprem bölgesi."

"Bu yatırımın Konya’ya gelmesini sağlayacağız"

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yerli otomobilin Konya’da üretilmesi için gerekli çalışmaları göstereceklerini belirtti. Kalaycı, "Artık ağır sanayi yatırımları Anadolu’ya kaymalı. Bunu herkes söylüyor. Anadolu’da da Konya otomotiv yan sanayi ile adı anılan bir il. Konya kaliteli ürünleri ile otomobilin her parçasını üretebilen bir merkez, üretim üssü. Bu anlamda da işte Teknoparkımız var, İnnoparkımız var, Teknik Üniversitemizi de kurduk. Tüm özellikleri itibari ile değerlendirdiğimiz zaman konum itibariyle tam Anadolu’nun merkezinde. Deprem açısından daha az riskli bölgede. Tüm bunları birleştirdiğiniz zaman gerçekten Konya ideal şehir. Ben inanıyorum ki, AK Parti-MHP olarak bu yatırımın objektif değerlendirme sonucu Konya’ya yapılacağına inanıyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmayı göstereceğiz ve bu yatırımın Konya’ya gelmesini sağlayacağız. Bu sadece Konya ile ilgili değil bütün Orta Anadolu’yu şaha kaldıracak" dedi.