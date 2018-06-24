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24 Haziran 2018 11:42

MHP İl Başkanı Murat Çiçek oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, oyunu kullandı.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek oyunu kullandı

24 Haziran 2018 11:42


MHP İl Başkanı Murat Çiçek kendisine eşlik eden parti yöneticileriyle birlikte merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokuluna gitti. 1538 numaralı sandıkta oy kullanan Murat Çiçek, demokrasinin gereğini yerine getirdiklerini söyledi. Oyunu Türkiye’nin bekasından yana kullandığını açıklayan Çiçek, sonuçların hayırlı olmasını diledi.


MHP Konya Milletvekili Adaylarından Ahmet Fatih Satılmış ise oyunu Beyhekim Mahallesi Halil İbrahim Hekimoğlu Anadolu Lisesinde kullandı. Satılmış, 2017 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.




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