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20 Ağustos 2018 10:59

MHP İl Başkanı Murat Çiçek’den bayram tebriği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Kurban Bayramını kutlayarak, “Türk-İslam Dünyasının hasretini çektiğimiz güzel ve huzur dolu günlere ulaşmasını, hak ettiği esenlik ve dirliğe kavuşmasını Rabbim’den diliyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek’den bayram tebriği

20 Ağustos 2018 10:59


MHP İl Başkanı Murat Çiçek yayınladığı bayram mesajında, “Türk İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, ülkemizin ve Türk Milletinin birliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Ülkemizin birliği ve dirliği için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizin de ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bayramın barışmaya, kaynaşmaya, dostluğa ve yüreklerin düğümünü çözmeye vesile olmasını, küslüklerin ve dargınlıkların son bulmasını temenni ediyorum. Türk-İslam Dünyasının hasretini çektiğimiz güzel ve huzur dolu günlere ulaşmasını, hak ettiği esenlik ve dirliğe kavuşmasını Rabbim’den diliyorum” ifadesini kullandı.


Bu arada, MHP Konya İl Başkanlığında bayramlaşma programının bayramın 3.günü saat 14.00’de gerçekleşeceği bildirildi.




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