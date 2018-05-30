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30 Mayıs 2018 14:44

MHP il başkanlığında istişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

MHP il başkanlığında istişare toplantısı

30 Mayıs 2018 14:44


Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, il başkanı Murat Çiçek ile 31 ilçe başkanı katıldı. Değerlendirme, bilgilendirme ve istişare yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerine yönelik parti çalışmaları görüşüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 8 Haziran Cuma günü Konya’da, Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyon il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla yapacağı “24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl” temalı bölge istişare toplantısı hazırlıkları da değerlendirildi.




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