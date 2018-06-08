MHP Lideri Bahçeli: "24 Haziran yeni bir doğuştur"

Milli irade geleceği hakkında karar verecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri huzur ile hüsran arasında bir tercihe sahne olacaktır. Ya beka diyeceğiz, ya da belaya davetiye çıkaracağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya’da, Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Bölge İstişare Toplantısı’nda Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar’dan gelen partililere seslendi.

24 Haziran seçiminin önemine değinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi Konya heyecanımıza heyecan, gücümüze güç bekliyoruz. Cumhur İttifakı, millet aklı, Türkiye’nin teminatı, elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde güçlü MHP. Şükürler olsun ki, biriz, beraberiz. Her zaman Türkiyeyiz. 24 Haziran seçimlerine 16 gün kalmıştır. 24 Haziran yeni bir doğuştur. 16 gün sonra Türkiye tarihi bir seçim yapacaktır. Milli irade geleceği hakkında karar verecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri huzur ile hüsran arasında bir tercihe sahne olacaktır. Ya beka diyeceğiz ya da belaya davetiye çıkaracağız. Türkiye’nin geleceğini perdelemek istiyorlar. Soruyorum sizlere, vereceğiniz cevapları yüksek sesle duymayı bekliyorum. 24 Haziran gelip çattığında Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız? Vatana, millete, bayrağa, daha güçlü ülke, daha güçlü demokrasi için evet diyecek misiniz? MHP’yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için kara kampanyalar başarılı olmayacaktır. Algı ve ayak oyunlarıyla milli iradeyi çarpıtmaya, milletimizi aldatmaya, satılık anketçilerden sanırım iblis bile iğrenecek duruma gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor. Sürekli yalan, doyan fitne içindeler. MHP anketlere sığmaz, rakamlara girmez, yüzde hesapları ile tutmaz. MHP, haysiyet ve huzura ebedi çağrıdır. MHP, milli birlik ve kardeşliğe derin bağlılıktır. MHP, vatana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi, emsalsiz sadakattir. Bir yanda emek veren, ter akıtan, helal lokması için çırpınan milyonlar, diğer yanda da milletin sırtından geçinen sefahat içinde yaşayan azınlık, kaymak tabaka karşımızdadır. Bu açmazın giderilmesi şarttır ve ümit MHP’dir. Davamız ezelden beri haklıydı ama hep haklı çıkmayı bekledik, durduk. Sabrettik, bekledik, inandık durduk. Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı. Haklı çıkmakla avunmayacağız ama. Hep bir fazlasını yapıp, milletimizin beklenti ve taleplerini yerine getirmek için çok çalışacağız. Küçük hedeflerle büyük hedeflere ulaşmak mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı’ndan korkanlar var”

Cumhur İttifakı’ndan korkanların, titreyenlerin olduğunu ifade eden MHP Lideri Bahçeli, "Elbette birlik ve beraberliğimizi çekemeyenler var. Cumhur İttifakı’ndan korkan da var. Türkiye düşmanlarına sonuna kadar direneceğiz. Türk ve İslam’a şaşı ve soğuk bakan kim varsa karşılarında yer alacağız. Kandil Dağı’na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir. Duamız, kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar. MHP, millet ve devleti ile bir ve bütündür. Biliniz ki, hayra, hakka, halka ve hakikate hizmet eden MHP, Türk Milleti’nin henüz yazılmamış destanına destek verecek, kalp atışıdır. MHP, Türkiye’nin gerçeklerini okumuş, milletimizin arayış ve özlemlerini beka üzerinden tekrardan yorumlamıştır. Türk siyasetinin akışını etkileyen, Türkiye’nin dinamiklerini değiştiren darbe teşebbüsü 15 Temmuz’da gerçekleşmişti. FETÖ Türk Milleti’ne ihanet etmiş ve istilayı denemişti. Türk vatanını bölme, ele geçirme emeli sönmüş, geçmiş değildir. Dünya, coğrafyasında, Avrupa, Asya’nın kesiştiği alanda önemli stratejiye sahip Türkiye’nin bölünmesi, parçalanması ve olmuyorsa kontrolü amaçlanmaktadır. FETÖ, PDY, İŞİD projedir. Bunlara destek veren siyasi uzantılarda proje olup çıkmışlardır. CHP, HDP böyledir. Türk Milleti’nin bekası müdafaa edilecekse ki mecburidir, o halde gereği mutlaka yapılmalıdır" diye konuştu.

“Geldiğimiz bu aşamada Türk Milleti’nin ülküsü kızıl elmadır"

MHP Lideri Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Milli bekamızın, olağanüstü risk ve tehdit altında olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü evresine geçmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Siyasi akıl bunu gösteriyor. Ülkemizin gerçekleri bunu gösteriyor. Milli bekamızın korunması için böylesi bir uzlaşmada buluşmak mecburiyetti. Milletvekilliği genel seçiminden başarı ile çıkıp çok güçlü bir şekilde TBMM’de yerimizi alacağımızı ve geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacağımızı kararlılıkla söylüyorum. Sizler için tarihin ve davamızın omuzlarınıza yüklediği büyük bir sorumluluktur. Zemin Türkiye, çıkacağımız zirve ise Türk ve İslam’ın bulunduğu tüm coğrafyadır. Geldiğimiz bu aşamada Türk Milleti’nin ülküsü kızıl elmadır. Türkiye tarihinin doğru tarafında MHP’nin durduğu çizgidedir. Bu durum bizler için sevindirici, ülkemiz ve milletimiz için ümit var olma sebebidir. Ülkümüz, Türklüğün ve İslam’ın dirilişidir. Haykırarak söylüyorum, Cumhur İttifakı, millet aklı TBMM’de güçlü MHP. Bu duruşumuz zalimleri titretiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran’dan sonra tam olarak devreye girecektir. Yeni hükümet sistemi ile devletteki çatlak sesler kesilecek, istikrar temin edilecektir. Milletimizin yüzü gülece, huzur ve refah gelecektir. Kuvvetler ayrımı güçlenecek, yasama, yürütme ve yargı arasında anlaşmazlık gelgitler bitecektir. Al bayrak sistemi olarak ifade ettiğimiz yeni hükümet yapısında TBMM asli fonksiyonunu icra edecektir. Hükümet seri ve etkili karalar alacaktır. Yargı ise hem bağımsız hem de tarafsız olacaktır. 24 Haziran’ın en önemli sonucu Türkiye’nin yeni sisteme geçmesidir. PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecektir. 4 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur İttifakı, MHP kazanacaktır. Yeni hükümet sisteminde çok çalışacağız. Milletin beklentilerini yerine getireceğiz. Tarım ve hayvancılık reformu, çiftçilerimizin gelinlerinin artırılması, borç ve faizden kurtarılması için çok mücadele edeceğiz. Onların refahını yükseltip üst düzeye çıkaracağız.”