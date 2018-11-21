MHP Meram Belediye Başkan Adayı Mimar Mustafa Aygün: “Dikkatleri Meram'a çekeceğiz”

Meram'ın mimarı olmak için geliyoruz” dedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde partisi MHP tarafından Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkan Adayı gösterilen mimar Mustafa Aygün (35) ilçenin sorunlarına ilişkin, toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projelerle yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyledi.

Meram'da nüfusun diğer merkez ilçelere gitmesini projeleriyle önleyeceklerini belirten Aygün, “İnsanlar işine yakın yerlerde oturmak istiyor. Bu nedenle Meram'da nüfus kalmıyor. Karatay ve Selçuklu'da nüfus artışı Meram'a göre daha fazla. Konya'ya gelecek yatırımcı da nüfus yoğunluğuna göre hareket ediyor. Şehrimizdeki bütün alışveriş ve yaşam merkezleri Selçuklu'da. Sanayi tesisleri de servis ve ulaşım kolaylığı nedeniyle Karatay ve Selçuklu'ya kuruluyor. Bu gibi konular çözüm üretmemiz gereken meselelerin başında geliyor. Sosyal belediyecilikten yanayım. Birey farklılıklarından kaynaklı hizmet eşitsizliğine karşıyım. Bu noktada Meram'da yaşayan değişik gelir gruplarına sahip halkımıza eşit şartlarda hizmet sağlamamız gerekiyor. Bunu Meram'ın bütünü ölçeğinde yapacağımız hizmetlerle sağlayacağız” dedi.

“Sosyal ve kültürel yapıyı artıracağız”

Başkan adayı Aygün, Meram'da yaşayanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını kendi ilçesinde giderebilmesini sağlayacaklarını vurguladı. Mustafa Aygün şöyle konuştu; “En büyük projemiz, vatandaşın ihtiyacını doğru tespit ederek, vatandaşı dinleyerek doğru sonuca ulaşmak. Ekibimizin tecrübe ve birikimiyle ihtiyaçları doğru tespit edip ona göre çözüm üretmekten yanayız. Konya'da şöyle bir algı var; Selçuklu'da gezeriz, Karatay'da çalışırız Meram'da uyuruz. Bu durumdan Meram adına huzursuzum. Meram'da oturan bir insan sinemaya yada gezmeye Selçuklu'ya gitmemeli. Bütün ihtiyaçlarını Meram'da karşılayacağı alanlar oluşturacağız. Kent merkezine gitmeden yürüyüş mesafesinde oluşturulacak bölgesel merkezlerle insanların alışverişini yapıp ulaşım aracına gerek kalmadan tekrar konutlarına dönebilecek. Sosyal ve kültürel projelerimizle dikkatleri Meramımıza çekeceğiz.”