MHP Meram'da belediye başkan aday adaylığı süreci başladı

MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay açıklamasında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazır olduklarını belirterek, "Meramımızı hak ettiği değere kavuşturacak, hemşehrilerimizle yaşanılabilir bir Meramı inşa edecek kadroları oluşturmak adına, belediye başkanı aday adaylık ve belediye meclis üyesi adaylık süreci başlamıştır. Meramımıza sevdalı ve talibiz. Konya siyasetinin öksüz muamelesinin son bulacağı, üretken belediyecilik anlayışımızla Meram'da MHP farkını yaşatma onuru ve gururunu hemşehrilerimizle hep birlikte yaşayacağız" dedi.