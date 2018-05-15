Fatih Satılmış, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile tarih yazılacağını söyledi.

Seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren MHP Konya Milletvekili aday adayı A.Fatih Satılmış, il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Teşkilat mensuplarıyla fikir alışverişinde bulunan A.Fatih Satılmış, partilerine gösterilen ilginin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. ‘Önce Ülkem ve Milletim sonra partim ve ben’ diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yolunda ilerlediklerini belirten Satılmış, “Genel başkan yardımcımız Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı Bey ve teşkilatlarımızla birlikte ülkemize, şehrimize hizmet etmek gurur verici. 24 Haziran’da yapılacak seçim Türk siyasi hayatının en önemli seçimi olacak. Partimizin yer aldığı Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan’ın tekraren Cumhurbaşkanı seçilmesi hususunda üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemize yönelik iç ve dış saldırıların giderek arttığı bu dönemde Türk halkının da desteğiyle Cumhur İttifakı tarih yazacak” dedi.

Milletvekili aday adayı Satılmış, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere karşı İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak çok sayıda Müslümanı şehit etmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. İslam dünyasının bir araya gelerek bu katliama en sert tepkiyi gösterebileceğini dile getiren Satılmış, Müslümanları birlik olmaya çağırdı.

Ramazan ayına İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşı nedeniyle buruk girildiğini kaydeden Satılmış, “ABD’nin Kudüs’ü ’İsrail’in başkenti’ olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını protesto eden masum Filistinlilerin şehit etmesini lanetliyorum ve kınıyorum. Ramazana girdiğimiz şu günlerde dünyanın gözünün önünde yapılan katliam derin üzüntüye neden olmakta. Bu mübarek ayda,Siyonistlerin kahrolması için Rabbimize dua ederek yardım dileceğiz” diye konuştu.