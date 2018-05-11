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11 Mayıs 2018 16:35

MHP milletvekili aday adayı Satılmış: “Cumhur ittifakı milletin kendisidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili aday adayı A.

MHP milletvekili aday adayı Satılmış: “Cumhur ittifakı milletin kendisidir”

11 Mayıs 2018 16:35

Fatih Satılmış, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.


MHP Konya Milletvekili aday adayı A.Fatih Satılmış, partisinin Konya İl Başkanlığı başta olmak üzere Akşehir, Yunak, Tuzlukçu, Ilgın, Kadınhanı, Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir ve Seydişehir İlçe Teşkilatlarını ziyaret etmişti. Ziyaretlerine Karapınar ve Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek devam eden A.Fatih Satılmış 24 Haziran günü yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaparak, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in, ’Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır. Cumhur İttifakı ile tarih yazılacaktır. Cumhur İttifakının, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir’ şeklindeki söylemi çalışmalarımızın ana eksenini oluşturmaktadır” dedi.




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