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09 Haziran 2018 11:44

MHP Milletvekili Adayı Esin Kara; “Esnaf ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Adayı Esin Kara, esnaf ve çiftçinin vergi ve prim yükünün hafifletileceğini söyledi.

MHP Milletvekili Adayı Esin Kara; “Esnaf ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek”

09 Haziran 2018 11:44


MHP Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan ve Milletvekili adayı Celil Çalış ile birlikte Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Esin Kara, Dernek Başkanı Mustafa Çetin ve muhtarlara Cumhur İttifakını ve partisinin seçim beyannamesini anlattı. Esin Kara, çiftçi ve esnafın sıkıntılarını bildiklerini belirterek, “Seçim beyannamemizde bu sıkıntıların giderilmesine yönelik birçok çalışmamız var. Bunların başında esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi geliyor” dedi.


Esin Kara, parti beyannamesi hakkında bilgi vererek, “Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi, vatandaşların, tüketici kredisi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması, esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi, esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı verilmesi, AVM yasasının esnafı koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketlere yönelik tedbirler alınması, ayrıca esnafın rekabet gücünü olumsuz etkileyen belediye işletmeciliğinin yeniden düzenlenmesi, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt verilmesi, şoför esnafına yıpranma payı hakkı verilmesi, çiftçinin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması, sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi gibi esnaf ve çiftçimizi rahatlatacak birçok konu 27. dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin öncelikleri arasında olup, gerçekleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.




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