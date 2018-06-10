24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren MHP Konya Milletvekili Adayı Ahmet Fatih Satılmış, Akşehir ilçesi Pazar yerini ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelenlerle görüşen milletvekili adayı Satılmış, partisinin seçim beyannamesini anlatarak destek istedi.

Akşehir’de tüm mahalleleri dolaştığını, Cumhur İttifakının destek gördüğünü kaydeden Satılmış, “Vatandaşımız ülkenin gündemini ve durumunu çok iyi biliyor. O yüzden de Cumhur İttifakına tam destek veriyor. Bu bölgenin insanı olarak tüm mahallelerimizi geziyorum. Benim Sayın Genel Başkanımıza bir sözüm vardı, sıkmadık el adım atmadık yer bırakmayacağız şeklinde. Burada Pazarda da sıkılmadık el bırakmıyoruz. Mahallelerimizde ve Konya il sınırları içerisinde de adım atılmadık yer bırakmayacağız. 24 Haziran seçimleri ülke kaderi için çok önemli. Vatandaşın teveccühü bizleri mutlu ediyor” dedi.