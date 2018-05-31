MHP Milletvekili Adayı Satılmış seçim çalışmalarını sürdürüyor

Fatih Satılmış, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

24 Haziran seçimleri öncesi parti çalışmalarına devam eden MHP Konya 4. Sıra Milletvekili Adayı A.Fatih Satılmış, Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde seçmenle buluştu. İlçeleri ve dış mahallelerini gezerek seçimlerde Cumhur İttifakına destek isteyen Milletvekili Adayı Satılmış, “Milletimiz ve ülkemizin bekası için yola çıktık. Türkiye’nin yüzölçümü en büyük şehri Konyamızda, diğer milletvekili adaylarımız ve dava arkadaşlarımızla beraber 31 ilçemizin tamamını ve tüm mahallelerini adeta karış karış geziyoruz. Hemşehrilerimizin liderimiz Devlet Bahçeli ve partimize olan sevgisi, ilgisi bizleri de memnun ediyor. Seçim vaatlerimizi anlatarak yöneltilen soruları yanıtlıyoruz. İnşallah bu seçimde Konya’dan alacağımız yüksek oylarla milletvekili sayımızı artırarak en güçlü şekilde TBMM’de yer alacağız” dedi.