MHP’den El-Bab Gazisine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Gazi Komando Uzman Çavuş Osman Şen’i evinde ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve beraberindeki parti yöneticileri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab bölgesine düzenlenen operasyon sırasında Türk birliğine yönelik gerçekleşen ve 16 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Konyalı Komando Uzman Çavuş Osman Şen’i evinde ziyaret etti.

Murat Çiçek, Türk Milliyetçilerinin şehit aileleri ve gazilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını söyledi. Çiçek, vatan için yaşamanın da ölmek kadar şerefli olduğunu belirterek, Gazi Osman Şen’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret için teşekkür eden Osman Şen, en kısa zamanda birliğine katılarak görevine dönmek istediğini söyledi.