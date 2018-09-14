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MHP'li Çipan: Konya'nın köklü ve derinlemesine bir değişime ihtiyacı vardır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Mart 2019’da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Mart 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini değerlendirdi. Çipan, “Konya'nın üst üste yığılmış birikmiş sorunları vardır. Bu sorunları çözebilecek kadrolarda Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir” dedi.


MHP Selçuklu İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan İlçe Başkanı Güzide Çipan, Mart ayında yapılacak olan yerel seçimleri değerlendirdi. Konya'nın Selçuklu'nun kadim başkenti olduğunu belirterek, "köklü bir değişimin şart olduğunu ifade eden Başkan Çipan, “Konya Selçuklunun kadim başkentidir. Konya ilelebet başkent olarak kalmalıdır. Ancak Konya'nın ilelebet başkent yapabilecek belediye ve yerel yönetim kadrolarına ihtiyacı vardır. Konya'nın köklü ve derinlemesine bir temizliğe, Konya'nın köklü ve derinlemesine bir değişime ihtiyacı vardır, değişim olmadan gelişim olmaz. Konya'nın üst üste yığılmış birikmiş sorunları vardır. Bu sorunları çözebilecek kadrolarda Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Bu bağlamda seçim çalışmalarına hız veren teşkilatımız aday adaylığı müracaat kabulüne başlamış, gerekli ve hassas bir çalışma yürütmektedir” şeklinde konuştu.


Çipan, “Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'mızın tarihi, kültürel, ticari, siyasi bir çok değeri vardır. Hiç şüphesiz Konyaspor da bu değerler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu hafta yani Spor Toto Süper Ligin beşinci haftasında sahamızda Fenerbahçe'yi misafir edeceğiz. Herkesi tribünlere davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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