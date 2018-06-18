Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Konya milletvekili adayı Mustafa Kalaycı, milletvekili adayı Celil Çalış, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve partililerle birlikte Adnan Menderes Sebze Meyve Hali Komisyoncular Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Adnan Pirinç ile görüşen Kalaycı, hal esnafı ve çalışanları da ziyaret ederek destek istedi.

Kalaycı, Bölgesel Hal Projesi’ne değinerek, pilot uygulamanın Konya’ya yapılmasına öncülük edeceğini dile getirdi. Esnafın sorunlarına yönelik projeleri olduğunu anlatan Kalaycı şöyle konuştu:

"Dernek başkanımızla beraber Bölgesel Hal Projesi’ni de konuştuk. Türkiye’de pilot uygulamanın ilk olarak inşallah Konya’dan başlaması için öncülük edeceğim. Bölgesel Hal Projesi Konya’ya yapılacak inşallah. Bunun takipçisi olacağım. Esnafımızın sıkıntıları var, çözüm bekleyen sorunları var. Bu konuda MHP olarak gerekli projeleri hazırladık. Önümüzdeki dönem öncelikli olarak gündeme alacağız, zaten hep önceliğimiz ekonomi diyoruz. Özellikle vergi ve prim yükünü azaltacak tedbirler alacağız. Özellikle küçük esnafın vergi, prim ödeme gücü çok az, çünkü primler çok yüksek. SGK primi 600 lira, esnaf nasıl ödesin bunu her ay, dolayısıyla ödeyemiyor. Sağlık yardımından yararlanamaz hale geliyor veya hizmetini durdurmak zorunda kalıyor. Bu konuya bir çözüm getirecek projemiz var, vaadimiz var, inşallah bunu gerçekleştireceğiz.”

"Taşımacılık yapan esnafa vergisiz mazot”

Mustafa Kalaycı, taşımacılık yapan esnafa vergisiz mazot taahhütleri bulunduğunu hatırlatarak, "Esnafımızn elde ettiği gelirle masraflarını karşılaması mümkün değil. Bu anlamda taşımacılık yapan esnafımıza mazotun vergisiz verilmesi konusunda taahhüdümüz var. Şoförlerin yıpranma payı hakkından yararlanması konusunda taahhüdümüz var. Kamyoncuların sahibi MHP’dir, onların arkasındadır. İnşallah taşımacılık yapan esnafımızın sorunlarını çözüm getirecek projelerimiz de var” dedi.