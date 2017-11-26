MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, ekonomik kriz oluşturulmak istendiğini dile getirerek, “Darbe girişimiyle istediklerini alamayanlar, ekonomide kaos oluşturarak Türkiye’yi sıkıştırmak istiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şunu da görüyoruz; darbe girişimiyle, terör örgütleriyle, terörle istedikleri sonucu alamayanların şimdi ekonomide Türkiye’yi sıkıştırmak istediklerini, kriz, kaos oluşturmak istediklerini biliyoruz. Bunlarla mücadelede biz Hükûmetin yanındayız. Getireceğiniz yapısal reformlara gerekli desteği biz vereceğiz” dedi.

“Türkiye, kişi başı gelirde 2008 yılının altına düştü”

Türkiye ekonomisinin sağlıklı ve nitelikli büyüyemediğini, büyümede sanayi payının giderek azaldığını, işsizlik rakamlarının uzun bir süredir çift hanede seyretmeye devam ettiğini, genç işsizlik ve eğitimli işsizliğin çok yüksek oranlarda olduğunu kaydeden Kalaycı, “Büyümenin nimetleri vatandaşa yansımamıştır. İşsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği konusunda kayda değer bir iyileşme sağlanamamış, hatta daha da kötüleşmiştir. Türkiye, kişi başı gelirde 2008 yılında yakaladığı 10 bin 931 dolar seviyesinin altına düşmüştür. Türkiye ekonomisinin önemli güçlü yanı olan kamu maliyesinde bozulma dikkati çekmektedir. Bütçe açıkları yüksek oranda artış göstermektedir. Ülkemizin borç düzeyi sürekli artmaktadır. Türk ekonomisi borçlanma yoluyla geleceğini bağlamıştır. Temelde özel sektör kaynaklı olmak üzere, Türkiye’nin dış borcu 2002 sonundaki 129,6 milyar dolarlık seviyesinden 2017 ikinci çeyrek itibarıyla 432,4 milyar dolara çıkmıştır. Dış borçlar yüzde 233,6 oranında 302,8 milyar dolar artmıştır. Bu durum ülkenin dış kaynağa bağımlılığını artırmaktadır” şeklinde görüş bildirdi.

“Milletimiz doludizgin borçlanıyor”

Kalaycı açıklamasına şöyle devam etti; “Milletimiz doludizgin borçlanmaktadır. 2002 yılında 6,3 milyar lira olan tüketici kredileri ve kredi kartı borçları Risk Merkezinin Eylül 2017 itibarıyla verilerine göre 514 milyar liraya fırlamıştır. Bireysel kredi ve kredi kartı borcu olan kişi sayısı 29 milyon 320 bine varmıştır. Bu durum, borçlanarak tüketme çılgınlığının boyutları hakkında bir fikir vermekte olup üretmeden tükettiğimizin acı bir göstergesidir. Ekonomi, iç siyaset ve dış politikada giderek artan belirsizlikten dolayı yatırımcı önünü görememektedir. Oynak kur girdi maliyetlerini, belirsiz faiz kaynak maliyetlerini yükseltmekte, belirsizlik, istikrarsızlık ve güven kaybı, yatırımcıyı caydırmakta, yatırımlara darbe vurmaktadır. Özellikle, makine teçhizat yatırımları uzun süredir negatif gerçekleşmektedir. Ülkemizin yatırım ihtiyacı vardır ve yatırımların arttırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam ve daha fazla gelir için daha fazla yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır.”