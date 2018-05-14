Kalaycı, vekil imam ve müezzinlerin kadroya alınması için hükümetin bir çalışma içinde olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, emeklilere bayram ikramiyesini ve 65 yaş aylığının iyileştirilmesini olumlu bulduklarını belirtti. Emeklilik hizmet süreleri ve emekli aylıkları konusunda Bağ-Kur’lulara yapılan eşitsizlik ve haksızlıkların giderilmesi gerektiğini kaydeden Kalaycı, bu soruna çözüm getirilmesinin sosyal güvenliğin ve Anayasa’nın ruhuna da uygun olduğunu vurguladı.

“Çıraklık ve staj süreleri sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınmalıdır”

Mustafa Kalaycı, çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması gerektiğini dile getirerek, “Uygulamada bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen süreler dahi borçlanılabilmekte iken fiilî bir çalışmaya dayanan çıraklık ve staj sürelerinin, sadece kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı tutulması haksızlığa, eşitsizliğe ve dolayısıyla mağduriyete neden olmaktadır. Yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında, mesleki eğitimin özendirilmesi amacıyla çıraklık ve staj süreleri hizmetten sayılmalı, geçmiş hizmetlere borçlanma hakkı verilmeli ve çıraklık ve staj süreleri sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınmalıdır” dedi.

TBMM İdari Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik yapılarak 4/C statüsünde geçici personel uygulamasının kaldırıldığını, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle taşeron işçi, geçici işçi ve 4/C’li çalışanlara yönelik düzenlemeler yapıldığını ancak 4/C’lilerin kâğıt üzerinde 4/B’li yapıldığını, mağduriyetlerinin aynen devam ettiğini söyleyen Kalaycı, “4/C’lilerin bu mağduriyeti mutlaka giderilmelidir” diye konuştu.

“Hükümet kadro alamayan taşeron işçilerin feryadını duymalı”

Kamudaki taşeron işçilere kadro verilmesini öngören düzenlemenin taşeron işçilerin tamamını kapsamadığını hatırlatan Kalaycı, “KİT’lerde çalışanlar tüm şartları taşıdığı hâlde, ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri yüzde 70’in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçiler, araç kiralama yoluyla çalıştırılan taşeron işçiler kadro alamamıştır. Taşeron işçiler, kurum ve ihale ayrımı yapılmadan kadroya geçirilmelidir. Hükûmetin kadro alamayan taşeron işçilerin feryadını duyacağını ve bu çalışanları kadro kapsamına alacağını umuyor ve bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kamuda, geçici, vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsama alınmalı”

Vekil imam ve müezzinlerin kadroya alınması için hükümetin bir çalışma içinde olduğunu açıklayan Kalaycı, “Sayıları 3 bin civarında olan vekil imam ve müezzinler ile çok düşük ücretle çalıştırılan fahri Kur’an Kursu öğreticileri de umutla beklemektedir. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’la görüştüm. Bir çalışmalarının olduğunu, yakında açıklayacaklarını ifade ettiler. Köklü bir düzenleme yapılmalı, kamuda taşeron, sözleşmeli, 4/C’li, geçici, fahri, ücretli ve vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsama alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Maliye çalışanlarının umutla beklediği, kurum içi uzmanlık sınavı açmalı”

Mustafa Kalaycı, Maliye ve gelir idaresi çalışanlarının yıllardır umutla beklediği kurum içi uzmanlık sınavının açılması için gerekli düzenlemelerin artık yapılmasını, mübaşirlerin de görev tanımlarının yeniden oluşturulmasını isteyerek, “Yetişmiş kadrolar olmasının yanında sağlayacağı moral, motivasyon da dikkate alınarak gelir uzmanlarının devlet gelir uzmanı kadrolarına geçebilmesine kolaylık getirilmelidir. Adliye teşkilatlarının iş yoğunluğu ve yaptıkları hizmetler göz önüne alınarak mübaşirlerin görev tanımları yeniden yapılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar genel idari hizmetler sınıfına alınmalıdır. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik sözler artık hayata geçirilmeli ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır” dedi.

“Üniversite mezunu polislerimize 3600 ek gösterge verilmeli”

Kalaycı açıklamasına şöyle devam etti; “Polislerimize her daim, haklı olarak, övgüler düzülmektedir ancak polislerimizin yıllardır yaşadıkları mağduriyet bir türlü giderilmemektedir. Emniyet çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirecek, üniversite mezunu polislerimize 3600 ek gösterge verilmesini de içerecek düzenleme de mutlaka yapılmalıdır.”

“İşsiz gençler ailelerinin sağlık sigortasından yararlanmalı ve GSS borçları silinmeli”

Üniversiteden mezun olan gençlerin iş bulamama sıkıntısı yaşarken bir de genel sağlık sigortası prim borcuyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Kalaycı, “Milyonlarca gencimize yüklü miktarda prim borçları çıkmaktadır. O nedenle, bulunduğu yaş itibarıyla bir sağlık hizmeti alması nadir olan işsiz gençlere ‘Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyeceksin’ demek doğru değildir. Milliyetçi Hareket Partisi, gençlerimizin bir iş buluncaya kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılması ve işsiz gençlere çıkarılmış borçların silinmesi görüşündedir. Anayasa’mıza göre, devlet, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Vergi Kanunları tasarının 22’nci maddesiyle, genç girişimcilere getirilen prim desteğini önemli görüyoruz. Bu düzenlemeye göre, iş yeri açan 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri hazine tarafından karşılanacaktır” değerlendirmesin bulundu.