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24 Haziran 2018 11:23

MHP’li Mustafa Kalaycı oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, oyunu kullandı.

MHP’li Mustafa Kalaycı oyunu kullandı

24 Haziran 2018 11:23

Mustafa Kalaycı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve Türk Milletinin aydınlık geleceği için oy kullandıklarını söyledi.


MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve parti yöneticileri tarafından Konya Lisesi girişinde karşılanan Kalaycı, oyunu 1225 nolu sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından konuşan MHP Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası, Türk Milletinin aydınlık geleceği için tercihimizi yaptık. Demokrasilerde halk egemenlik hakkını seçilmiş yöneticiler kanalıyla kullanmaktadır. Bugün de seçim günü. Adaylarımız, siyasi partilerimiz gerekenleri milletimize aktardı. Bugün de milletimizin karar vereceği gün. Son söz milletimizin. Seçimin ülkemize, milletimize, Türk- İslam Alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.




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