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14 Haziran 2018 12:30

MHP’li Mustafa Kalaycı seçim çalışmalarına devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri kapsamında yaptığı ziyaretlerde Cumhur İttifakında şehit ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalardan bahsetti.

MHP’li Mustafa Kalaycı seçim çalışmalarına devam ediyor

14 Haziran 2018 12:30


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 24 Haziran öncesi seçim bölgesi Konya’da çalışmalarını sürdürüyor. Karatay Kaymakamlığı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.


Buradaki kamu görevlileri ve vatandaşlar ile görüşen Mustafa Kalaycı, sorunları dinledi, seçimlerde destek istedi. Ziyaretlerine Tarihi Bedesten Çarşısında devam eden Kalaycı, esnaf ve bayram alışverişine çıkanlar ile sohbet etti, partisinin projelerini anlattı. Ziyareti sırasında AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı ile karşılaşan Kalaycı, genç milletvekili adayı ile bir süre sohbet etti.


Şehit Aileleri Derneğinin düzenlediği iftar programına da katılan Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakının şehit ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalarına değindi. Kalaycı, gazilere 3600 günde emekli olabilme hakkı verilmesi, ordu ve polis vazife malullerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, malul sayılmayan gazilerin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapılması, muharip gazilere ödenen şeref aylığının, geliri olsun olmasın tüm muharip gazilere aynı tutarda ödenmesi, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması, gazilerimize ikinci istihdam imkanı sağlanması ve ÖTV’siz araç imkanı verilmesi konularından bahsetti.




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