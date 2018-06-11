MHP’li Mustafa Kalaycı seçim çalışmalarını sürdürüyor

MHP Konya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri kapsamında merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Muhacir Pazarı esnafını ziyaret ederek seçim çalışmalarını yürüten Kalaycı, akşam saatlerinde Şeydişehir ilçesinde MHP İlçe Başkanlığının düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. İlçe merkezindeki iftar programının ardından Konya’ya geri dönen Mustafa Kalaycı, Selimiye Cami’nde teravih namazını kıldı. Teravih namazının ardından Bedesten esnafını ziyaret eden Kalaycı, vatandaşların Kadir Gecesini kutladı.

Kadir Gecesinin manevi iklimini yaşadıklarını belirten Kalaycı, “Bugün Kadir Gecesi. Selimiye Camisini gerçekten Konyalılar doldurmuş tıka basa. Orada namazımızı eda ettik. Şimdi de Konyalı hemşehrilerimizle çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Hem de bu gecenin manevi iklimini yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile kılar inşallah” şeklinde konuştu.

Kalaycı ile birlikte vatandaşları ziyaret eden MHP İl Başkanı Murat Çiçek, “Bin aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesinde bugün Konyalı hemşehrilerimizle birlikte Selimiye Cami Mevlana Meydanında bir aradaydık. Gayet ruhani bir ortamda bu atmosferi tatmış olmaktan dolayı son derece bir mutluluk duyuyorum bu akşam itibari ile. Bu noktada ben tüm Konyalı hemşehrilerimizin ve tüm Türk İslam Aleminin Kadir Gecesini kutluyorum” dedi.

MHP Konya Milletvekili Adayı Özlem Sarıoğlu da, “Gündüz sahalarda akşam programlarda, stantlarda davamız için savaşıyoruz. Rabbim emeğimizin karşılığını almayı nasip etsin. Rabbim muvaffak eylesin. Bu mübarek gecede dualarımızın çalışmalarımızın karşılığını almayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Gece saatlerine kadar esnaf ve vatandaşı ziyaret eden MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.