Konya’da Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden MHP Konya Milletvekili ve 27. Dönem milletvekili adayı Mustafa Kalaycı, ilçe ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşların kendisinden talep ettiği hizmetleri ilgili kurumlarla görüştü. Kalaycı, Beyşehir Üstünler bağlantı yolunun tamamlanması, Bozkır, Üçpınar, Baybağan üzerinden Konya yolu bağlantısının tamamlanması için Karayolları Bölge Müdürüne, Beyşehir Üstünler Mahallesine 112 istasyonu kurulması için İl Sağlık Müdürüne talepleri ileterek takipçisi olacağını söyledi.

Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan ve partililer ile birlikte merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesini ziyaret etti. İftar sonrası gerçekleştirilen ziyaretlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, esnaf ve çiftçilerle bir araya geldi. Kalaycı ve beraberindeki heyet buradaki vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve öneriler dinlendi. Kalaycı, Konya’nın tüm mahallelerinde olduğu gibi İsmil’de de partisine yoğun bir teveccüh ve takdiri bizatihi yaşadıklarını dile getirdi.

“Çiftçinin yüzünü güldüreceğiz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, “Ekonomide 7 alanda yapısal reform gerektiğini savunuyoruz. Bunlardan birisi de tarım ve hayvancılık sektörü. Çiftçimiz gerçekten büyük zorluk içinde üretim yapmaya çalışıyor. Girdiler çok pahalı, mazot ve gübre pahalı. Diğer taraftan da ürün para etmiyor. Yani bugün 760 liranın altında arpa satarak, 900 liraya buğday satarak çiftçi masrafını bile çıkaramıyor. Bankalara çok borçlu Bizim çiftçimize yönelik ve genel anlamda vatandaşımıza yönelik en önemli projelerimizden birisi de bu borç tuzağından, yüksek faiz tuzağından vatandaşımızı kurtarmak. Çiftçimizin Ziraat Bankası dışında da bankalara çok büyük borcu var. Onların Ziraat Bankası’na aktarılıp yapılandırılması suretiyle çiftçilerimizin faiz yükünün ve borcunun kısmen hafifletilmesi konusunda projemiz var, hazırlığımız var. Bu konuda inşallah çiftçimizi ve hayvancılıkla geçinen insanımızın yüzünü güldüreceğiz” vurgusunu yaptı.

“Özel eğitim öğretmen adayları için çalışma yapılacak”

Türkiye genelindeki eğitim sorunlarına tek tek çözüm bulacaklarının altını çizen Kalaycı, “Türkiye’de birçok öğretmen adayımız atama bekliyor. Bunlardan birisi ise özellikle engelli öğrencilerimiz hayata bağlayan öğretmenlerimiz. Bu alandaki atanamayan öğretmen adaylarımızın sorunlarını da gündemimize alacağız” şeklinde konuştu.