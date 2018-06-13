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13 Haziran 2018 12:51

MHP’li Mustafa Kalaycı: “Vekil imam ve müezzinleri kadroya alacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, vekil imam ve müezzinlerin kadroya alınacağını söyledi.

MHP’li Mustafa Kalaycı: “Vekil imam ve müezzinleri kadroya alacağız”

13 Haziran 2018 12:51


Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ile beraber Selçuklu Belediyesi nikah salonunda bir çiftin nikah töreninde şahitlik yaptı. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü ve İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nu ziyaret eden Kalaycı, Kamu-Sen iftar programına katılarak sorunları dinledi. İftar programının ardından Meram’da sel felaketinden zarar gören mağdur vatandaşları ziyaret eden Kalaycı, mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.


Mustafa Kalaycı, MHP olarak yeni yasama döneminde vekil imam ve müezzinlerin kadroya alınması için çalışacaklarını söyledi. Sayıları 3 bin civarında olan vekil imam ve müezzinler ile çok düşük ücretle çalıştırılan fahri Kur’an Kursu öğreticilerinin umutla beklediğini kaydeden Kalaycı, “Yeni dönemde TBMM’de kamuda taşeron, sözleşmeli, 4/C’li, geçici, fahri, ücretli ve vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsayacak şekilde köklü bir düzenleme yapılması için çalışacağız. Vekil imam ve müezzinler ile fahri Kur’an Kursu öğreticileri de bu kapsamda yer alıyor. Din görevlilerimizi biran önce kadroya alacağız” dedi.




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