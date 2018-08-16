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16 Ağustos 2018 15:23

Midibüsle tır çarpıştı: 9 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde midibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Midibüsle tır çarpıştı: 9 yaralı

16 Ağustos 2018 15:23


Kaza, Yeni Karaman Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Karaman’ın Ayrancı ilçesine gitmekte olan İbrahim E. (47) idaresindeki 70 FH 961 plakalı midibüs ile Salih Ç. (60) idaresindeki 14 AAF 508 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki yolculardan Y.K. (14), Duran E. (24), Hatun E. (22), Nefaret K. (47), Ahmet T. (67), Berika T. (62), Mustafa Y. (73) ile araç sürücüleri İbrahim E. ve Salih Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan bazıları kaldırımda takviye ambulansların gelmesini bekledi. Yaralanan 9 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis olay yerinde incelemelerde bulundu.


Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve ilçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan da kaza yerine giderek bilgi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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