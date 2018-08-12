Millet Kıraathanesinde engelliler için özel konsept

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesinde gündeme getirdiği, ‘Millet Kıraathanesi’nin Konya’da ilki merkez Meram ilçesinde yükseliyor. Bünyesinde yenilikleri barındıracak, kendine özgü bir konsepti bulunan ‘Millet Kıraathanesi’nde görme engelliler unutulmayarak özel alanlar oluşturuldu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Millet Kıraathanesi’nin kolay ulaşılabilmesi için Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Rabia Spor Merkezinde hayata geçirildiğini söyledi. Eylül ayında açılışını planladıkları ‘Millet Kıraathanesi’nde her kesimi kucaklayabilecek şekilde yenilikçi bir konsepte imza attıklarının altını çizen Başkan Toru “Her yaşa hitap eden oturma alanları, etnospor bölümleri, oyun, özellikle zeka oyunlarının yer aldığı konsepte ek olarak birde görme engelliler için ilkleri gerçekleştirdik. Onların engellerine rağmen kolaylıkla kullanabilecekleri bir mekan olmasının yanında birde kütüphane kuruyoruz. Kütüphanede 300 eseri görme engellilerin istifadesine sunacağız. Bu kitapların yanı sıra kıraathanemiz, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezine (GETEM) üye oldu. Böylelikle hemşerilerimiz internet üzerinden buradaki e-kütüphane’de bulunan hem sesli kitaplardan hem de metin formatındaki eserlerden yararlanabilecekler” diye konuştu.

“Görme engelliler için kütüphane ve özel alanlar kuruluyor”

Bu yeni formatta görme engellilerin brail alfabesiyle metin yazdırabileceklerini, çıktı alabileceklerini ifade eden Toru, bunun yanında doküman okuyucular, elektronik büyüteçler ve kabartma yazı tableti ile kalemlerinin de bulunduğu bir ortam hazırladıklarını kaydetti. Tüm bunları hazırlarken Görme Engellileri Koruma Derneği Konya Şubesi ve görme engelli vatandaşlarla işbirliği yaptıklarını söyleyen Toru, “Belediye olarak engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Bu kütüphanede bunun en iyi örneklerinden biri. Engelli hemşerilerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Meram’da yaşamanın farkını hissedecekler” diye konuştu.

“En çok sevinen görme engelliler oldu”

Bu önemli yatırımda, kendilerinin de düşünülmüş olmasından büyük mutluluk duyan görme engelliler, Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Kütüphane Müdürü Celal Çıtak’tan bilgi alan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan yaptığı açıklamada, engellilerin özellikle de görme engellilerin bugüne kadar toplumun yalnız kalan kesimi olduğunu söyledi. Görme engellilerin bazı alanlardan yararlanamadığını hatırlatan Özağan, “Engellileri yine Meram Belediyesi düşündü. Bize yönelik böyle bir düzenleme yapılmış olmasından dolayı çok sevinçli ve mutluyuz. Bu ince düşüncenin arka planında başkanımızın bir kadın olması yatıyor. Görme engellilerin engelsiz insanlarla kaynaşmasına ve herkesin empati yapmasına vesile olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru olmak üzere bunu düşünen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.