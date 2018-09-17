Milletvekili Abdullah Ağralı gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Milletvekili Ağralı'ya, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Asuman Yazar ve Muharrem Akkaya eşlik etti. Sözlerine yeni eğitim öğretim yılına değinerek başlayan Ağralı, “Hepinizin bildiği üzere bugün 2018-2019 Eğitim ve Öğretim dönemimizin ilk günü. Bu vesileyle başta Konyamız olmak üzere bütün eğitim camiamızın öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, yöneticilerimizin eğitim ve öğretim yılını kutluyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin ve milletimizin başarısının en temel ögesi eğitimdir. Eğitimdeki başarılar geleceğimizin umudu gençlerimizin yarınları için büyük kapılar açacak ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır. Değerli Milli Eğitim Bakanımız ve çalışma arkadaşlarının ve bunu yanında bütün eğitim camiamızın duyarlı, özverili ve reformist çalışmaları, eğitim ve öğretimde hızlı bir ilerlemeyi beraberinde getirecektir” dedi.

“Sağlık alanında başarılı işlere imza attık”

Konya'nın sağlık alanında çok önemli bir noktaya geldiğini belirten Ağralı, “Geçen hafta sağlık il müdürlüğümüz öncülüğünde kapsamlı bir toplantı yaptık. Bu toplantıya Konya'mızın sağlık kurumlarında görevli bir çok yetkilimiz ve partimizin yetkilileri iştirak etti. Bütün çalışmalarımızı, yatırımlarımızı, hizmetlerimizi masaya yatırdık. İlçelerimizde yapımı devam eden hastanelerimizin son durumları ile ilgili bilgi aldık. Ardından 5 hastanemizi ziyaret ettik. Hasta ve hasta yakınları ile görüştük. Elhamdülillah Konyamız sağlık alanında çok iyi bir noktada. İnşaatı devam eden şehir hastanemizin açılmasıyla birlikte de bir çok hastanemizin yükü hafiflemiş olacak, kısa zamanda tedaviler ve hastalarımıza yönelik hizmetlerimiz çok daha kaliteli ve pratik hale gelecektir. Sağlık, ülkemizin huzuru ve refahı için en önemli etkenlerden birisi. İktidar sürecimiz de de hepimiz biliyoruz ki bu alanda çok başarılı çalışmalara imza attık. Büyük başarılar elde ettik. Bundan sonra da sağlıklı geleceğimiz için zamanın şartlarına uygun bütün çalışmaları yakinen takip edecek ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

“17 Eylül 1961 demokrasimizin utanç günüdür”

Sözlerinin sonunda demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 17 Eylül ile ilgili açıklamalarda bulunarak sonlandıran Ağralı, “Bir diğer gündem konumuz 17 Eylül 1961 Demokrasinin utanç günü. Mili İradeye 27 Mayıs 1960 ta vurulan darbe ve ardından gelen haksızlıklar, işkenceler, idamlar. Seçimle gelenin seçimle gitmesine tahammül etmeyen içeride ve dışarıdaki tüm hainlerin kendilerince kurtuluş kapısı olarak gördükleri darbeler ve idamlar. Darbeler ülkemizin gelişmesine ve büyümesine hep engel teşkil etmiştir. Dış güçlerinde istediği hep bu olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi de şuan içinden geçtiğimiz ekonomik darbe sürecinin kökü temeli ve gayesi hep aynıdır. Darbelerin ve idamların ülkemize kaybettirdikleri ile birlikte bir daha asla tekrarlanma süreçleri son cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte kirli darbeler tarihinin çöplüğünde yerini almıştır” ifadelerini kullandı.