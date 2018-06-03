Dönem Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, seçim çalışmaları kapsamında Gödene Semt Pazarında esnafla bir araya geldi.

AK Parti İl Teşkilatı Konya’da seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili ve milletvekili adayı Abdullah Ağralı Meram ilçe Teşkilatı ile birlikte, Gödene Mahallesi Semt Pazarı esnafına ziyarette bulundu. Semt pazarını gezen Ağralı, esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

“Konya her zaman AK Partiye en güçlü desteği verdi”

Konya’nın her zaman AK Parti’ye en güçlü desteği verdiğini belirten Ağralı, “Bugün Meram teşkilatımızla beraber Gödene Semt Pazarındayız. Pazar alışverişi yapan hemşehrilerimizle, pazarcılarımız ile bir aradayız. Cumhurbaşkanımıza ve partimize destek için dolaşıyoruz. Gerçekten Konya her zaman AK Partiye en güçlü desteği verdi. Dün Konya mitingi vardı. Konyalı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla, katılımla karşıladılar. Bundan dolayı da tüm hemşehrilerimize, teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün çok yoğun güzel bir program miting düzenlemelerine rağmen bugün yine tüm teşkilat mensuplarımızla sahadayız, çalışıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Ben inanıyorum ki Konya’dan en güçlü desteği alacağız inşallah. Vatandaşlarımız, Türkiye ile ilgili oynanan oyunun farkında. Yani bize söylenen şu ‘Buralarda çok zaman kaybetmeyin, daha sıkıntılı yerler varsa oralara uğrayın’ diye. Onun için gerçekten biz vatandaşlarımızın aslında Türkiye’ye karşı olup biteni bu kadar yakından takip etmelerini, bu süreci bu kadar iyi takip etmelerinden de son derece memnunuz. İşin doğrusu bize çok söyleyecek bir şey kalmıyor. Bizim ki gönül alma babından dolaşıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız hem kamuoyunu hem siyaseti iyi takip ediyor ve o açıdan da yaptığımız iş varsa taleplerini onları almak, gönül alma babında dolaşıyoruz. Biz vatandaşlarımızın desteğinden oldukça memnunuz” ifadelerini kullandı.