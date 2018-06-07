Milletvekili Adayı Ali Sürücü sanayi esnafını ziyaret etti

Dönem AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü, seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Sanayi esnafını ziyaret ederek destek istedi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dönem Milletvekili Adayı Ali Sürücü seçim çalışmaları kapsamında Selçuklu İlçe Teşkilatı ile birlikte, Anadolu Sanayi esnafını ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

Ziyaretlerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Milletvekili Adayı Ali Sürücü, "Seçim Koordinasyon Merkezimizin, Konya İl Başkanlığımızın yaptığı program çerçevesinde Anadolu Sanayisini, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet beyle birlikte dolaşıyoruz. Aldığımız tepkiler gayet olumlu. Esnaf arkadaşların hepsini ziyaret ediyoruz, hal hatır soruyoruz. Varsa şikayetleri onları da dinliyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımız memnun. Muhalefete karşı bir tepki var, onları dile getiriyorlar. Desteklerini bekliyoruz" dedi.

Seçim çalışmalarında Ali Sürücüyü yalnız bırakmayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Bugün seçim gezilerimizi Anadolu Sanayinde yapıyoruz. Milletvekili Adayımız Ali Sürücü beyle birlikteyiz. Tabi Anadolu Sanayinde esnaflarımızı dolaşıyoruz, onlarla hasbihal ediyoruz, selam veriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla esnaflarımız partiye sonuna kadar destek veriyorlar. Cumhurbaşkanımıza desteklerinin tam olduğunu ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.