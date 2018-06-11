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11 Haziran 2018 17:16

Milletvekili Adayı Ali Sürücü seçim çalışlarını sürdürüyor

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili Adayı Ali Sürücü seçim çalışlarını sürdürüyor

11 Haziran 2018 17:16


24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti Konya İl ve İlçe Başkanlıklarının Seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adayları ise sahada seçmenlerle bir araya geliyor. Çalışmalar kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü, otogar çevresinde bulunan esnaflara ziyaretlerde bulundu.


Türkiye Cumhuriyeti yeniden dizayn edilecek diyen Ali Sürücü, “24 Haziran Seçimleri memleketimiz için çok önemli ve kritik bir seçimdir. Bu sistem ile birlikte yeni bir sisteme yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistem ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti yeniden dizayn edilecek yeniden yapılacak o yüzden bizim için çok önemli. Aynı zamanda bu sisteme geçtiğimiz zaman bürokratik vesayetten kurtulacağımızı hep söyledik. Bu sebeple seçmenlerimize bu konuda duyarlı olmalarını ve destek vermelerini istirham ediyoruz” diye konuştu.




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