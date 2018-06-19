Milletvekili adayı Fatih Satılmış: “Halk kararını çoktan vermiş”

Seçim çalışmalarını sürdüren milletvekili adayı Fatih Satılmış, Akşehir, Yunak ve Çeltik ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakına destek isteyen Fatih Satılmış, partisinin esnaf için hazırladığı projeleri anlattı.

Seçim çalışmalarını değerlendiren Fatih Satılmış, “Bir aylık süre zarfı içerisinde Konya’da adım atmadığımız yer, elini sıkmadığımız kişi kalmadı. Vatandaşımıza seçim beyannamesinde yer alan işçisinden köylüsüne, öğrencisinden çalışanına tüm milletimizin problemlerinin çözümüne yönelik vaatlerimizi anlattık. Teveccüh görüyoruz, el ele kol kola bir seçim süreci yaşıyoruz. Bizim açımızdan hiçbir problem yok, vatandaşımız bizden çok çok önde. Halk kararını çoktan vermiş. Cumhur İttifakına destek vereceklerini ve milletvekili seçiminde MHP’den yana oy kullanacaklarını söylüyorlar. Bu yola çıkarken niyetimiz hayırdı, sonu da hayır olur inşallah, memleketimiz için hayırlısı olur inşallah” dedi.