Dönem AK Parti Konya Milletvekili Adayı Halil Etyemez, seçim çalışmaları kapsamında Zafer Sanayi esnafını ziyaret ederek destek istedi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dönem Milletvekili Adayı Halil Etyemez seçim çalışmaları kapsamında Selçuklu İlçe Teşkilatı ile birlikte Zafer Sanayi esnafını ziyaret ederek destek istedi.

Ziyaretlerinde olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Milletvekili Adayı Halil Etyemez, “Selçuklu İlçe Teşkilatımızla birlikte İl Seçim Koordinasyon Merkezi’den (SKM) hareket edip Zafer Sanayimize, esnaflarımıza geldik. Bu saate kadar yapmış olduğumuz ziyaretlerde de şunu çok net gördük ki; esnafımız, ‘Başka oy verecek parti mi var? Başka oy verecek Cumhurbaşkanı adayı mı var? Elbette ki Recep Tayyip Erdoğan’ı sonuna kadar destekliyoruz. AK Partiyi ve milletvekillerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Gidecek bir yer yok’ şeklinde bir ifade ile karşılaştık. Gerçekten buradaki sanayicimizin hemen hemen büyük bir çoğunluğunun sanki söz birliği yapmış gibi ifade ettikleri bu cümleler bizlere gerçekten güç verdi. Seçime 15 gün civarında bir zaman var. Bu zaman içerisinde gerçekten büyük bir oranla Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçeceğiz. Bütün çabamız bu. Parlamentoda milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğuyla 400 milletvekilini alacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konyamız da 31 ilçede 15 milletvekili adayımız bütün ilçe teşkilatlarımız, il teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz seferber olmuş durumdayız. Sıkmadık el bırakmıyoruz. Geziyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi zaman kısa Ramazan ayı içerisinde, tabi Ramazan’ın bereketiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Hükumetinin 16 yıldır yatırımların olduğu ve devam edeceği hakkında konuşan Etyemez, “16 yıldır Türkiye’de yaptığımız yatırımlar, ülkenin önünü açan projeler ve yine seçim beyannamesinde ortaya koymuş olduğu 149 tane büyük projenin deklare edilmiş olması, Ak Partinin 16 yıl iktidarda kalmış olmasına rağmen icraatlarını ortaya koyup millete hizmet etmesine rağmen, yeni yeni projelerle, özellikle büyük projelerle yine halkımızın önüne çıkmış olması, millette büyük bir beklenti olduğunu yine AK Partide gösteriyor. Tabi bu seçimde ilk defa bir Cumhurbaşkanlığı yani yeni hükumet sisteminin uygulamasına geçeceğiz. Bu da ayrıca yene bir başlangıç olacak ve ülkemizin önünü açacak” dedi.

“Cumhur ittifakı aslında milletin ittifakıdır”

24 Haziran seçimini bir şahlanış dönemi olarak gören Halil Etyemez, “AK Parti döneminde kalkınmış, bütün alanlarda belli bir noktada büyümeyi gerçekleştirmiş Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri sonucunda bir şahlanış dönemi olacak. Bu da halkımız tarafından farkında olunan bir konu. Öncelikle Konyamızda bu başarıyı elde edeceğiz. Bütün Türkiye genelinde de aynı şekilde başarıyı elde edeceğimizi düşünüyorum. Yaptığımız ziyaretler ve yaptığımız çalışmalar bu doğrultuda. Cumhur ittifakına özellikle büyük bir ilgi var. Cumhur ittifakının milletin bağrından milleti temsilen milletin kararıyla kurulmuş olması da bunda etkili. Türkiye’nin dört bir yanından dışarıdan ve içeriden ülkeyi bölmeye, parçalamaya, ülkenin geleceğine kastedenlere karşı. Cumhur ittifakı aslında milletin ittifakıdır. Bu da gezdiğimiz seçim çalışmalarında gösterilen teveccühün sonucu olarak bunu çok rahat ifade edebiliyoruz. Bu Cumhur ittifakının gerçekten milletimizin beklentisine cevap verebilecek bir ittifaktır” ifadelerini kullandı.