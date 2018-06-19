dönem milletvekili adayı Leyla Şahin Usta, 24 Haziran’da seçmeni sandığa davet ederek, "Oy kullanmak çok önemli, tek bir oy bile çok kıymetli" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Konya Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta, merkez Selçuklu ilçesindeki hastaneleri ziyaret etti. Hastalara, ziyaretçilere ve hastane personeline karanfil dağıtan Leyla Şahin Usta seçimlerde destek istedi.

24 Haziran seçimlerinde bir oyun bile çok önemli olduğunu belirten Leyla Şahin Usta, “24 Haziran seçimlerinde son 5 güne girdik. Bugün hastanelerimizi, hastalarımızı ve ziyaretçilerini ziyaret ediyoruz. Elhamdülillah herkes şunu söylüyor, özellikle sağlık noktasında Türkiye çok değişti. Yeni Türkiye olarak herkes hastanelerden, hizmetlerden çok memnun. Bu da bizim için çok büyük onur ve gurur. Hedefimiz 24 Haziran ile birlikte daha güçlü bir Türkiye daha güçlü bir Cumhurbaşkanımız daha güçlü AK Parti ile beraber daha hızlı bir şekilde yola devam etmek. Burada en önemli görev tabii ki vatandaşlarımıza düşüyor. 24 Haziranda herkesi sandıklara oyunu kullanmaya davet ediyoruz. Oy kullanmak çok önemli, tek bir oy bile çok kıymetli. Eğer benim olmazsa eksik kalırım düşüncesiyle lütfen herkesi sandıklara bekliyoruz. Şimdiden 24 Haziran ülkemiz, vatanımız için hayırlı, mübarek olsun. Rabbim yolumuzu açık eylesin” dedi.

“Konya AK Partinin ve bu davanın kalesi olan şehirlerden bir tanesi"

Seçim çalışmaları sırasında olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta, “Seçimler sebebiyle sahadayız. Seçim startı verildiği günden beri sahadayız ve sayılı günler kaldıkça seçime yaklaştıkça sahada aldığımız tepkiler oldukça güzel. Konya zaten AK Partinin ve bu davanın kalesi olan şehirlerden bir tanesi. Hedefimiz inşallah Konyayı 24 Haziran’da en yüksek oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza layık bir şekilde temsil edebilmek. Vatandaşların söylediği tek şey var, ‘Zaten bugüne kadar hizmetleri AK Parti getirdi bundan sonra da elbette ki güveniyoruz, inanıyoruz ve yine AK Parti ile devam edeceğiz’ diyorlar." diye konuştu.