27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, Meram Sanayi esnafına ziyaretlerde bulundu. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “AK Parti olarak 24 Haziran seçimlerine hızla yaklaşırken Konya’nın bütün esnaf ve ziyaret edilmesi gereken yerlerini parti teşkilatımızın bütün kademeleri ile yapmaktayız. Nedeni ise yeni bir sisteme geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve denetim görevini yapılacağı güçlü bir meclisin kurulacağı yeni bir sistem. Bu önemli değişimin halkın büyük desteği ile 16 yıldır hizmet eden AK Parti iktidarının bu yeni dönemde de hizmetlerinin artarak devam etmesi için, gücün liderimizin arkasında olması için ve güçlü bir parlamento için bütün gücümüz ile çalışıyoruz. Konya Cumhurbaşkanımızı kucakladı. 320 bin vatandaşımız mitingde o gücü gösterdi. Ziyaretlerimizde de bu noktada yakın ilgi ve alakadan halkımızın 24 Haziran’da yine bu kafası karışık ve kendilerine ’Millet İttifakı’ dedikleri halde üç dört tane aday çıkararak Cumhurbaşkanlığı Sistemine adapte olmaya çalışan partiler yerine, ’Millet İttifakı’ olarak karma karışık bir sistem içindeki arkadaşlar yerine Cumhur İttifakı’nı AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak tek lider üzerinden yaptığı seçim çalışmasını güçlü bir şekilde destekleyeceğine inanıyorum. Bu seçimin ülkemiz için hayır olmasını diliyorum” diye konuştu.