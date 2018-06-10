Milletvekili Adayı Orhan Erdem Bedesten esnafını ziyaret etti

Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Milletvekili Adayı Orhan Erdem, Meram İlçe Teşkilatı ile birlikte Bedesten Çarşısını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara karanfil hediye eden Orhan Erdem seçimlerinde destek istedi.

“Konya AK Parti iktidarına 2002’den bu yana çok büyük destek vermiş ve her zaman o desteğini sürdürmüştür”

AK Partinin kurumsal kimliğine yakışır şekilde eski, yeni bütün ekip birlikte ziyaretler yaptıklarını belirten AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, “Bugün biz Bedesten’de ziyaretlerimizi yapıyoruz. Teşkilat mensuplarımız, eski, yeni adaylar, aday adayları, AK Parti’nin kurumsal kimliğine yakışır şekilde eski, yeni bütün ekip birlikte ziyaretler yapıyoruz. Elhamdülillah vatandaşımızın yoğun bir ilgi ve desteğinin devam ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Konya AK Parti iktidarına 2002’den bu yana çok büyük destek vermiş ve her zaman o desteğini sürdürmüştür. En son mitingde ki 320 bin kişilik yoğun katılımla bunun en güzel örneğiydi. İnşallah ‘Cumhur İttifakı’ olarak Cumhurbaşkanımızın çok yüksek bir destekle Türkiye genelinde 60’a yakın oylarla seçme arzusundayız. Onun gayretindeyiz. Aynı zamanda inşallah Cumhurbaşkanımızın arkasına da AK Parti iktidarının 300’ün üzerinde 400’e yakın milletvekili ile güç verecek bir meclisi de oluşturmanın gayretindeyiz” dedi.

Orhan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: “Gezilerde vatandaşları dinliyoruz. Artık Konya seçmeni tabi ki daha seçici ve daha detayları da konuşuyor. Bunları da not alıyoruz. Hem yatırım hem siyasi konularda ileri ki dönemlerde Cumhurbaşkanımıza ilgili birimlere iletmemiz gereken yerel konuları, yerele iletmemiz gereken konuları da takip ediyoruz. Bazı yerlerde şunu duyuyoruz, ‘Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz, önemli olan o, milletvekilliği çok önemli değil’ Bu söylemi çıkaranlar iyi niyetle çıkarmıyorlar. Söyleyenler iyi niyetli olabilir ama o bilinci belki biz bu şekilde kavuşturalım. Çünkü Cumhurbaşkanımızı seçtik ancak arkasında yeterince vekil yok, yine istikrarsızlık yine yakın bir zamanda seçimin konuşulacağı döneme gireriz. İstikrar için Cumhurbaşkanımızın yüksek bir oyla seçilmesi, onunda arkasında en az 350 milletvekili ile güçlü bir meclisin olması gerekiyor."