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29 Mayıs 2018 16:08

Milletvekili Adayı Özboyacı: “24 Haziran seçiminin birçok önemi var”

Seçim çalışmaları kapsamında Meram ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, “24 Haziran seçiminin birçok önemi var.

Milletvekili Adayı Özboyacı: “24 Haziran seçiminin birçok önemi var”

29 Mayıs 2018 16:08

Özellikle Türkiye’de her seçim önemli diye nitelendirilebilir ama belki 24 Haziran’da yapılacak seçimler Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir” dedi.


AK Parti Konya’da seçim çalışmalarını devam ettiriyor. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl ve AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Meram ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.


24 Haziran seçiminin birçok önemi olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, “Özellikle Türkiye’de her seçim önemli diye nitelendirilebilir ama belki 24 Haziran’da yapılacak seçimler Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. Cumhurbaşkanımız bu dönemi büyük ustalık dönemi olarak nitelendirmektedir. Dolayısıyla bizlerde bu ustalık döneminin hemen arifesindeyiz inşallah elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ben 29 yaşında genç bir vekil adayı olarak 24 Haziran gençlik için ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın gençliğe en büyük değeri, en büyük kıymeti vermektedir. Dolayısıyla bu seçimlerde ilk defa 1,6 milyon genç kardeşimiz oy kullanacaklar. 18 - 30 yaş arası yaklaşık 16 milyon 500 bin seçmenimiz var. Dolayışla bu seçim gençlerin seçimi dersek yanlış söylemiş olmayız. Dolayısıyla bizde bütün gençlerimizin Türkiye’nin en büyük potansiyeli en büyük gücü olan genç kardeşimizin desteklerini 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize bekliyoruz” dedi.




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