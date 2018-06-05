Dönem AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, seçim çalışmaları kapsamında Hazım Ulu Şahin İş Merkezi esnafını ziyaret ederek destek istedi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dönem Milletvekili Adayı Selman Özboyacı seçim çalışmaları kapsamında Selçuklu İlçe Teşkilatı ile birlikte Hazım Ulu Şahin İş Merkezi esnafını ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

Türkiye’nin çok önemli ve kritik bir süreçten geçtiğini belirten Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, “Ülkemiz çok önemli, kritik bir süreçten geçiyor. 24 Haziran’da belki Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine doğru gidiyoruz. Biz de sahadayız bütün gücümüzle AK Parti teşkilatları, milletvekili adayları, belediye başkanımız, il gençlik kollarımız, ilçe gençlik kollarımız, kadın kollarımız bütün gücümüzle teşkilatlarımız olarak sahadayız. 20 gün kaldı seçime. Şükürler olsun sahada aldığımız tepkiler çok olumlu. Zaten Konya her zaman belirli bir duruşu olan bir şehir olmuştur. Ak Partiye de biz görüyoruz ki Konyalı hemşehrilerimizin herhangi bir tereddüdü olmadan desteği devam edecektir. Konya AK Partinin kalelerinden bir tanesidir, en güçlü en muhkem kalelerinden bir tanesidir Dolayısıyla bizlerde hemşehrimizden dua istiyoruz, destek bekliyoruz. Memleketimizin, milletimiz için çok kritik çok önemli bir seçime doğru gittiğimiz bu günlerde inşallah 24 Haziran da bu emeğimizin, gayretimizin, çabamızın hayırla sonuçlanacağını bekliyoruz, Rabbimizden niyaz ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kutlu yürüyüşte emeği olan bir damla alın teri olan herkese ben can gönülden teşekkür ediyorum. Başta bütün hemşehrilerimiz olmak üzere bütün Türkiye toplumuna bütün milletimize yene buradan da bir çağrı yapmış olalım AK Partiye desteklerini bizlere de hayır dualarını eksik etmesinler" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, “24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarımız devam ediyor. Bugün milletvekili adayımız Selman Özbayacı ile Hazım Ulu Şahin iş merkezinde esnaflarımızla birlikte olduk. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Tabi her gün seçim çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz, konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Görüyoruz ki vatandaşımızın hem Cumhurbaşkanımıza hem AK partiye teveccühleri çok yüksek. İnşallah 24 Haziranda en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy oranıyla yeniden köşke göndereceğiz ve gene mecliste de AK parti grubunu en yüksek oy oranıyla temsil edilebilecek şekilde seçeceğiz. Buna olan inancımız tam“ ifadelerini kullandı.