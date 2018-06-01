Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 16:25

Milletvekili Adayı Yılmaz: “Yaparsa yine Konya yapar”

Seçim çalışmaları kapsamında Karatay İlçe Teşkilatı ile birlikte Büsan Sanayi esnafını ziyaretlerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz, “Halkımızın teveccühü bizim elimizde, halkımız bu olayı bilinçlenmiş bir şekilde dava olarak görüyor.

Milletvekili Adayı Yılmaz: “Yaparsa yine Konya yapar”

01 Haziran 2018 16:25

Çünkü 24 Haziran 16 yıllık birikimin taçlanacağı bir seçimdir” dedi.


AK Parti İl Teşkilatı Konya’da seçim çalışmalarına ara vermeden devam ettiriyor. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz, Karatay ilçe Teşkilatı ile birlikte Büsan sanayi esnafını ziyarette bulundu.


“24 Haziran Türkiye için çok önemli. Daha önce referandumda halkımız desteği verdi diyen” AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz; “Karatay İlçe Teşkilatımız ile beraber Büsan sanayi esnafımızı ziyarete başladık. El emeği alın teri işçilerimizin yaşadıklarına şahit olduk. Gerçekten bizi duygulandırdı. Ve halkımızın teveccühü bizim elimizde, halkımız bu olayı bilinçlenmiş bir şekilde dava olarak görüyor. Çünkü 24 Haziran 16 yıllık birikimin taçlanacağı bir seçim, bunu cumhurbaşkanımız ifade etti. Bu dönem büyük ustalık dönemi olacak. Halkımızda 16 yılık birikimin kaybedilmemesi için şu anda yoğun bir destek süreci devam ediyor. Bu seçimin diğer seçimlerden farklı olanı iki pusulalı bir seçim olması hem Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem de parlamentoyu seçeceğiz” diye konuştu.


Yılmaz,“ “Güçlü Parlamento Güçlü Hükümet Güçlü Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız sloganı bu slogan çerçevesinde halkımız bunu farkına varmış. İki pusulası olan bu seçimde de Sayın Cumhurbaşkanınızı ve Meclisi hep birlikte destekleyeceklerini ifade ettiler. Bizde buna ekibimiz ile birlikte şahit olduk ”dedi.


Yarın Cumhurbaşkanını Konya da güçlü bir şekilde karşılayacaklarını söyleyen Yılmaz; “Saat 14.30 da hemşirelerimizi Kılıçaslan Meydanına bekliyoruz Cumhurbaşkanımızı Konya da en güzel şekilde karşılayacağız. Temel sloganımız olan‘ yaparsa yine Konya yapar’ sloganı ile birlikte reisimizi coşkuyla karşılayıp 24 Haziran için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç