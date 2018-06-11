Konya’nın nabzı çok iyi, elhamdülillah Türkiye’nin de iyi olacak” dedi.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtan Milletvekili Adayı Özel, vatandaşlardan ve esnaftan seçimlerde destek istedi.

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, “Gün yaklaştıkça seçime olan sıcak temas daha da fazlalaşıyor. Halkın algısı çok daha seçime yönelik oluyor, fikirler netleşmeye başlıyor. Elhamdülillah bugün hakikaten burada güzel bir çalışma yaptık. Çalışmanın sonucunda da halkın güzel tepkisini alıyoruz. Sahada arkadaşlarımız zaten uzun zamandır çalışıyorlar. Bizler sahadayız. Belediyenin, teşkilat mensuplarının burada yapmış olduğu çalışmalar, alışveriş merkezlerinde bize daha çabuk yansıyor. Çünkü Selçuklu’da yaşayan, buranın halkıyla muhatap oluyorsunuz ve halk otomatik olarak size yatırımlardan, yapılan hizmetlerden ya da seçimle ilgili tansiyonu size çok çabuk yansıtıyor. Dolayısıyla bugün burada artık seçime çok az kaldı, onu çok iyi hissediyoruz. Herkes kararını vermiş. AK Parti’ye olan bağlar devam ediyor ve buradan çok mutlu ayrılacağız. Moral, motivasyonumuz yüksek” dedi.

“Konya’nın nabzı çok iyi, elhamdülillah Türkiye’nin de iyi olacak”

Ziyaretlerinde olumlu tepkiler aldıklarını belirten Milletvekili Adayı Zerrin Özel, “Tepkiler gayet olumlu. Çünkü 24 Haziran seçimlerini insanlar gerçekten Türkiye’de ki tarihi bir seçim olduğunun çok farkındalar. Dolayısıyla bu seçime milletin istikbali ve istiklali açısından önemli bir karar olduğunu biliyorlar ve bu bilinçle milletimizin zihni, kararı berrak ve yolumuza devam edeceğiz. Konya bu konuda AK Partiyi uzun zamandır güzel gücüyle, birlik, beraberliğiyle destekleyen bir şehir. Konya’da nabız ne ise Türkiye’de de nabız o. Ona da inanıyoruz. Konya’nın nabzı çok iyi, elhamdülillah Türkiye’nin de iyi olacak” ifadelerini kullandı.