Milletvekili adayı Zerrin Özel: “Vakit hep beraber bir olma vakti”

AK Parti Konya’daki seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, Konya Karatay ilçesinde bulunan Keçeciler semt pazarı ve Keçeciler Mahallesinde mahalle taramasında bulundu.

27. Dönem adayları olarak şehrin her yerinde her gün seçim çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, “24 Haziran seçimleri Başkanlık sistemine resmi olarak geçeceğimizin bir seçimdir. Dolayısı ile Türkiye’nin daha hızlı gelişmesi daha iyi ilerlemesi ve engel olan bütün sorunları ortadan kaldırılması açısından çok önemlidir. Bildiğiniz gibi bu seçimde hem geçlere hem kadınlara çok daha fazla önem verilmektedir. Sizlerde ricam her zaman olduğu gibi Konya olarak bu seçimde bize var gücünüz ile destek vermeniz özellikle 24 Haziranda Konya’yı yine birinci olarak bu seçimden çıkarmamız ve en önemlisi de Türkiye’yi daha iyi bir geleceğe hep birlikte çıkarmamız” diye konuştu.