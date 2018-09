Milletvekili Ağralı, Karapınar'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, seçim sonrası ilçe gezileri programı kapsamında Karapınar ilçesinde ilçe halkı ve esnafını ziyaret etti. Milletvekili Ağralı'ya AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü eşlik etti. Ziyaret esnasında sürekli sahalarda halkın yanında yer alacaklarını ifade eden Ağralı, "Bizler AK Parti olarak sadece seçimden seçime halkla iç içe değil her zaman sahada halkımızla esnafımızla yan yanayız. Partimizin kuruluşundan bugüne bizler yaptığımız hizmetlerin hepsinin merkezinde vatandaşlarımız vardı olmaya da devam edecektir. Halkımızın her zaman yanında olarak onların isteklerini arzularını yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz” dedi.