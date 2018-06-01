Dönem Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, vatandaşların Türkiye’nin etrafında oynanan oyunun farkında olduğunu ve yine vatandaşların bu oyunları sandıkta bozacağına emin olduklarını söyledi.

Karatay Sanayi Yeni Cami’nde Cuma Namazı kılan Abdullah Ağralı daha sonra vatandaşlarla selamlaşarak talep ve isteklerini dinledi. Ağralı, daha sonra Marangozlar Sanayi esnafına ziyarette bulundu. Esnaflardan 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Abdullah Ağralı, 2 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Konya Mitingine davet etti.

Seçim çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Konya Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, “AK Parti seçim startını verdiği andan itibaren tüm birimleriyle, teşkilatlarıyla, milletvekili adaylarıyla, eskileriyle, yenileriyle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle sahadayız, çalışıyoruz. Bugünde Selçuklu Belediye Başkanımızla, Selçuklu ilçemiz marangozlar sitesindeyiz. Yarın Cumhurbaşkanımızın Konya mitingi olacak. Konya AK Partiye her zaman en güçlü desteği verdi. Yarında inşallah coşkulu bir miting yapacağız. Hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bizim gördüğümüz şu; vatandaşlarımız oyunun farkında, ülkemiz için ülkemizin etrafında oynanan oyunun farkında ve yine bu oyunları sandıkta bozacağına biz eminiz. Seçim gezilerimizde de vatandaşlarımızın cumhurbaşkanımıza ve partimize verdiği katkıyı görmekte son derece memnun etmekte. Ben inanıyorum ki her zaman olduğu gibi en güçlü destek yine Konya’da olacaktır. Milletimiz, ülkemiz üzerinde kurulmaya çalışılan kumpasları sandıkta bozacaktır. Buna olan inancımız tamdır” dedi.

Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, “İnşallah 24 Haziran bizim, Türkiye, insanlık için bir milat, bayram olacak. Bayram olarak ilan ettiğimiz bir gün olacak. 24 Haziran’da bütün oyunları bozacağımızı düşünüyoruz. Konya’dan tam destekle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hem köşke yeniden göndereceğiz hem de inşallah mecliste AK Parti grubunu en güçlü şekilde oluşturacak desteği vereceğiz. Bu konuda Konya halkına, Selçuklu halkına olan güvencimiz, inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.