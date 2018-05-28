Milletvekili Altunyaldız: “Küresel pazarlarda marka haline geleceğiz”

Altunyaldız, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretiminde önde gelen Üzümlü ve Huğlu mahallelerini ziyaret etti. Altunyaldız, kendisine eşlik eden Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve ilçe teşkilatı mensupları ile birlikte ziyaret ettiği Üzümlü Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden silah sanayi sitesinde incelemelerde bulundu, bazı silah fabrikalarını ziyaret etti. Silah sektörü temsilcilerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Altunyaldız, yerleşim merkezinde bulunan kahvehaneleri de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Altunyaldız, sohbet ettiği vatandaşlardan 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi. Altunyaldız, Üzümlü Kültür Merkezi ziyaretinde ise gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye son dönemde yapılan ekonomik saldırılara değinen Altunyaldız, “Ülkemize yapılan ekonomik saldırılar, ülke olarak ekonomik yönden ayakta kalmamızın gereğini çok açık bir şekilde gösteriyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Türk milletinin bayrağına, ülkenin geleceğine, birlik ve beraberliğine ve ezanına sahip çıktığı kadar ekonomiye de sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Altunyaldız, “Ekonomik olarak güçlü olmamız küresel hedeflerde, kararlarda ve küresel pazarda sözümüzün geçeceğini ortaya koyar. Dolayısıyla bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırıların yegane sebebi daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ülkenin her noktasında üretim alanları oluşturmaktır. Üretilen bu ürünleri küresel pazarlara taşıyabilecek, ihraç edebilecek modeller oluşturmak gerekmektedir. Bu kapsamda 80 milyon değil dünyanın 7,5 milyar dünya pazarına küresel aktörler oluşturabilmek, markalar çıkarabilmek, katma değerimizi artırabilmek ve dijital bir Türkiye oluşturabilmektir. Bizim amacımız hep şu olmuştur; üreten, ürettiğini satabilen, ürettiğini yayan ve refahı yayan bir Türkiye ekonomisi oluşturmaktır. Daha çok üreteceğiz daha çok satacağız, küresel pazarlarda marka haline geleceğiz” dedi.

Konya sanayisinin de bu kapsamda çok büyüyüp geliştiğini vurgulayan Altunyaldız, “Konya ülkemizde bir tarım şehri olduğu kadar, Konya bir sanayi şehri, üretim şehri ve lojistik şehri haline geldi. Konya, üretimini on kat daha fazla artıran, gelişen şehirlerimiz arasında geliyor. İnşallah Konya’dan 1,8 milyarlık bir ihracatı bekliyoruz. Dolayısıyla üreten Üzümlü, üreten Huğlu, üreten Beyşehir, üreten Konya ve üreten Türkiye olduk. Beyşehir’de organize sanayi bölgemize bakıldığında medikal endüstriden çok değişik alanlara, hem üreten hem satan bir Beyşehir gördük. Üzümlü’de ise av silahları üreten ve yivli silah üretimi içinde start bekleyen fabrikalarımızı gördük. Dünyanın dört bir tarafına başta Amerika, İtalya ve Kanada’ya tüfek ihraç eden fabrikaları gezdik. Bizlere bu kapsamda güven verdi, gurur duyduk, mutlu olduk ve Üzümlü’nün dünya pazarındaki yerine apaçık şahit olduk. Türk insanı çalışkandır, zekidir ve inovasyona, yeniliğe açık bir yapıya sahiptir. Tüm bunlarla beraber inanıyorum ki daha yükseklere, daha yeni teknolojik yapılar ile küresel pazarda en üst düzeyde yerimizi alacağız. Bu kapsamda ülkemize yapılan ekonomik darbelere, ekonomik manipülasyonlara ve oyunlara karşı duracağız. Bu sayede ülkemize yapılan ekonomik saldırıların üstesinden kolayca geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Huğlu Mahallesinde de kahvehaneleri ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet eden Altunyaldız, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak yeni bir yola çıktıklarını dile getirerek, “Bu yola çıkarken amacımız şu; ülkemizi müreffeh kılmak. 16 yıldır yaptığımız hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam ettirmek, Huğlu’nun üretimini iki katına üç katına çıkarmak. Üretmeyi kutsal bildik, üreteni başımızın üstünde taşıdık. Huğlu’daki işletmelerin büyüyüp gelişmesi bizlerin derdi oldu, hem ülkemizin üretim ikliminin en iyi şekilde düzeltilmesi ihracatının artırılması, üretiminin ve istihdamının artırılması hem Konya’mızın hem Beyşehir, Huğlu, Üzümlü’nün üretim ve ihracatının artırılması için çalıştık çabaladık gayret ettik. Buradaki tesislerin büyümesi için ortak toplantılar yaptık. Amacımız buradaki işi aşı istihdamı ve işletmeleri büyütmek, haliyle küresel dünyaya bu topraklardan daha çok ihracat yapmak daha çok döviz gelirini ülkemize taşımak. Bu kapsamda yivli silahların yapılmalarının sağladık. İnşallah hem Üzümlü’de, hemde Huğlu’da yivli silahların üretimi başlayacak duruma geldi. Dolayısıyla apartman altlarındaki üretime değil de daha fazla üretim ve başarı için her iki mahallemizde de sanayi sitesi kurulmasına dönük çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucu hamdolsun her iki mahallede sanayi sitelerinin kurulması aşamasına geldik ve çalışmalar başladı. Bunu, uzun dönemli kredilerini sanayi bakanımızla görüşmek suretiyle deruhte ettik ve bu krediler çıkmış durumda. Dolayısıyla bunları yaparken amacımız Türkiye’nin üretim iklimini sürdürmektir”dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, konuşmasında, Huğlu’nun bölgede bugüne kadar hep sürekli göç alan bir yerleşim merkezi olduğuna vurgu yaparak, “Tam bir başarı hikayesinin örnek olarak yazıldığı Huğlu Mahallesi Türkiye’de de örnek gösterilecek bir mahalledir” dedi.