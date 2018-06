Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için belirledikleri hedef doğrultusundan emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Eski Sanayi Sitesi esnafına ziyarette bulunarak istek ve taleplerini dinledi. Esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Altunyaldız, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Ziya Altunyaldız, seçimlerin yüzyılın seçimi olacağını belirterek, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Yüzyılın seçimi ve Türkiye’nin seçimi diye. Özellikle başından beri şunu yapmaya çalıştık; Türkiye’yi bir bölgede güvenli bir liman, sığınılacak bir ocak ve kucak olması noktasında, özellikle başta terör olmak üzere bölgesel güvenliği, bölgesel istikrarı ve bölgenin uzun dönemli menfaatlerini korumak adına her platformda Türkiye olarak sesimizi ve gerçekten kararımızı ifade ettik ve bunu sağlamaya çalıştık. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünü milletimizin her bir ferdinin refahını ve geleceğini, işini, aşını ve gelecek kurgusunu garanti altına almak için gece gündüz demeden milletimizin desteği ile milletimiz ile birlikte yolda yürüyerek milletimiz ile birlikte inşa ederek milletimiz ile birlikte iş dünyamız ile birlikte ihraç ederek istihdam oluşturarak Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi noktasında bir hedef koyduk. 2023 hedefi ve bu yolda emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin tüm yüklerinden kurtulduğu bir döneme gireceğini kaydeden Altunyaldız, ülkenin geleceğinin parlak olduğunu dile getirdi. Altunyaldız şöyle konuştu; "Hem 2017’de hem 2018 ilk çeyrek de olduğu gibi dünyanın en yüksek oranla büyüyen ülkelerinden biri olarak, 7.4 gibi en yüksek oranlı büyüyen ülkelerden biri olarak yoluna devam etmesi, gençlerimize girişimci olmaları için her türlü imkanın sağlanması, önlerinin açılması, girişimcilik desteği verilmesi, finansmana erişim noktasında her türlü kolaylığın sağlanması yeni dönemde de devam edecek. Hibe destekleri, düşük maliyette çalışmalar ve özellikle bütün bu alanların kapsayabileceği büyük firmalarla kobilerimizin bir araya gelebileceği, ortak organizasyonların yapılabileceği, değer zincirinin üretilebileceği ve Türkiye’de ki her bir ferdin daha çok refaha daha çok gelire ve daha çok gelecek umuduyla yaşamaya dönük beklentilerinin karşılanmaya dönük çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin Allah’a şükür geleceği son derece parlak. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizle birlikte yol yürüdük, başardık, yenilerini başaracağız hedeflerimiz var. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Yapabilecek kabiliyetimiz var. Bugün kadar başardık. Türkiye’yi milletimizle birlikte üç kat dört kat büyüttük. Türkiye’nin ihracatını beş kat arttırdık. Bundan sonraki aşamada da teknoloji ile üretimi entegre eden yaşam alanlarıyla insan konforunu, insan güvenliğini entegre eden küresel yürüyüşte Türkiye’nin kararlılığını bölgenin güvenliğine dair her unsurda Türkiye’nin her şartta Türkiye’nin ali menfaatlerini koruma kararını ortaya koymak suretiyle yol yürümeye devam edeceğiz.”