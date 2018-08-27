AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya protokolü ile birlikte Mar-San Sanayi Sitesinde çıkan yangında hasar gören iş yerlerini inceleyerek, oluşan maddi hasar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından konuşan Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Konyamız, geçen Cuma günü saat 17.00 civarlarında sanayi sitesinde bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Öncelikle tüm işletmelerimize, iş sahiplerine, üreticilerimize ve Konyamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve Cenab-ı Hak’tan bu tür hadiselerden, bu tür felaketlerden Konyamızı ve ülkemizi korumasını niyaz ediyoruz. Bugün Konya protokolü ve diğer yetkililerle birlikte olay bölgesini inceledik. Tüm hemşerilerimizi ziyaret ettik, zararları yerinde tespit etme çalışması yaptık” dedi.

"Çok hızlı bir şekilde müdahale ettik”

Böylesi büyük bir yangında hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Ziya Altunyaldız, “Şunu öncelikle ifade edeyim, Konyamız bu anlamda tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerçekten çok önemli bir sınav verdi. İtfaiye hem Konyamızın imkanlarını hem Organize Sanayi Bölgesinin imkanlarını ve askeriyenin tüm imkanlarını anında seferber etti. Dışarıdan da destek aldık. Yangına çok hızlı bir şekilde müdahale ettik. Erken müdahalenin, etkin müdahalenin zararın büyümesini engellemesi konusunda çok büyük fonksiyon ifade ettiğini gördük. Hemşerilerimiz de, işletme sahipleri de bunu kendileri ifade ettiler” diye konuştu.

“Zararların ortadan kaldırılması için her türlü çalışmayı yapacağız”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, işyerlerinde yangında oluşan hasarların ortadan kaldırılması için her türlü çalışmaların yapılacağını söyledi. Altunyaldız şöyle konuştu; "Bu kapsamda şuanda AFAD koordinasyonunda valiliğimiz tüm işyerlerinin zarar tespitlerini yapacak. Sonra bu tespit Ankara’ya yetkili kurumlara iletilecek. Bizde Konya milletvekilleri olarak, inşallah ilimizin tüm temsilcileriyle birlikte hemşerilerimizin zararlarının ortadan kaldırılması için ve hafifletilmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Ankara’dan bu anlamda gerekli görüşmeleri yaptık. Hasar tespit çalışmaları Ankara’ya ulaşır ulaşmaz tüm hemşerilerimizle birlikte, oda başkanlarımızla birlikte, çalışmalarımızı yürüteceğiz. Oda başkanlarımız işin başından beri gerçekten işletmelerimizle birlikteler. Tüm Konya işletmelerimizle birlikte. Dolayısıyla şuanda geçmiş olsun ziyaretini yaptık, tespit çalışmalarını başlattık işin özü. Bu tespit çalışmaları Ankara’ya gerekli mercilere ulaştırılacak ve bizde Konya milletvekilleri olarak Konya’mızın temsilcileriyle birlikte, zararın ortadan kaldırılması ve işyerlerinin yeniden işletmeye alınması, yeniden işyerlerinin ekonomimize kazandırılması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Cenab-ı Hak bu tür felaketlerden ülkemizi korusun."