Milletvekili Baloğlu, Konya ve ülke gündemini değerlendirdi

AK Parti Konya İl Başkanlığındaki toplantıda Milletvekili Mustafa Baloğlu’na Bedriye Günaydın ve Reyhan Gül eşlik etti.

Dünya Engelliler Günü’ne değinen Baloğlu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hem engelli kardeşlerimizin kazanımlarını tebrik ediyor hem de onlara daha yaşanabilir bir ülke için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirmek istiyorum. Sayın Başbakanımız da bu konu ile ilgili olarak güzel bir açıklamada bulundu. 2018 yılı içerisinde 5 bin engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek. Bununla birlikte KPSS’nin geçerliliği de 4 yıla çıktı. Gerçekten AK Parti iktidarları döneminde engelli kardeşlerimizin imkanları, şartları ve yaşam kalitelerinin nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Ekim ayı içinde de Ampute Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olması da bunların en güzel göstergesi oldu. Demek ki imkân verdiliği takdirde engelli kardeşlerimiz pek çok şeyi başarabiliyor.

“Ülkemiz üzerinde cerrahi bir operasyon uygulanmaya çalışılıyor”

Ülke gündemini de değerlendiren Baloğlu, “Son dönemlerde ülkemiz üzerinde adeta cerrahi bir operasyon uygulanmaya çalışılıyor. Bu geçmişte Gezi ve MİT krizi ile başlayan, 17-25 Aralık ile devam eden son olarak 15 Temmuz ile karşımıza çıkan kirli eller, bugün de Amerika’dan farklı algı ve operasyonlar yürütülmeye çalışılıyor. Yine ülkemizdeki ana muhalefet de bir takım sahte belgelerle hem AK Parti hem de Cumhurbaşkanımız üzerinde ciddi bir oyun oynanıyor. Burada da asıl hedef ne Cumhurbaşkanımız ne de AK Parti’dir. Bu oyunun hedefi Türkiye’nin milli birliği ve beraberliğidir. Bugüne kadar bu operasyonların hiçbirine pabuç bırakmadık, buna da bırakmayacağız” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız 17 Aralık’ta Konya’da olacak”

Şeb-i Arus törenlerinin yaklaştığını da hatırlatan Milletvekili Baloğlu, “Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş Cuma günü Konya’ya gelerek programın tanıtımını yaptı. Yine il başkanımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve valimiz de Cumhurbaşkanımızı 17 Aralık’ta Şeb-i Arus törenlerine davet ettik. Kendisi de katılacaklarını söylediler. İnşallah bir aksilik olmazsa Cumhurbaşkanımız 17 Aralık’ta Konya’da olacaklar. Ben buradan tüm halkımızı hem Cumhurbaşkanımızı misafir etmeye hem de Şeb-i Arus törenlerine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’nın sağlık yatırımları

Konya’nın sağlık yatırımları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baloğlu, “Bildiğiniz üzere Şehir Hastanemizin temeli atıldı ve yapımına başlandı. Önce 850 yatak kapasiteli planlanmıştı ancak son olarak bin 250 yatak kapasiteli olarak planlandı ve çalışmalara başlandı. Şu anda da fiziki olarak yüzde 33 oranında yapımı tamamlandı. İhale şartnamesine göre 2019 yılının Ekim ayında bitirilmesi hedefleniyor. Fakat yatak artırımı olduğu için zannediyorum firmanın bir ek süre talebi olacaktır. Bu sebeple bir aksilik olmazsa Şehir Hastanemiz 2019 yılının sonu 2020 yılının başında tamamlanmış olacak. Numune Hastanesi önümüzdeki Çarşamba günü il sağlık müdürlüğüne devredilecek. Zannediyorum 17 Aralık’tan birkaç gün önce Numune Hastanemiz yeni binasında poliklinik hizmeti vermeye başlayacak. Yine ilçelerimizde sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Ereğli Devlet Hastanemiz şu anda 250 yatakla hizmet vermeye başladı. Beyşehir’de 150 yataklı hastanemiz bitti. O da çok kısa bir süre içinde Sağlık Müdürlüğümüze devredilecek. Seydişehir’deki 75 yataklı hastanemiz de yine Aralık ayı içinde bitirilecek. Güneysınır, Çeltik, Altınekin Hastanelerimiz hasta kabulüne başladılar. Yeni yatırımlarımızı da 2018 programları çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.