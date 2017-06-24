Milletvekili Erdoğan şehit ailesiyle iftar yaptı

Milletvekili Erdoğan, geçen hafta şehit düşen Ahmet Erol’un baba ocağının bulunduğu Seydişehir’e bağlı İncesu Mahallesi’ndeki evinin önünde düzenlen iftar programına katıldı. Burada şehidin babası Abdullah Erol, annesi Ayşe Erol ve kız kardeşiyle görüşen Milletvekili Erdoğan, daha sonra mahalle sakinleri ile birlikte orucunu açtı. Şehit Erol’un ailesiyle sohbet eden Erdoğan, “Bizler her zaman milletimizin yanındayız. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağolsun. Şehitlik yüce bir makam” dedi.

İftar programına, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ve eşi, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve eşi, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.