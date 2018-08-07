Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 10:59

Milletvekili Esin Kara, gençlerle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Konya’nın Beyşehir ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Milletvekili Esin Kara, gençlerle buluştu

07 Ağustos 2018 10:59


Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Göl Festivali kapsamında Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığının standını ziyaret eden MHP Konya Milletvekili Esin Kara, burada gençlerle buluştu. Ülkücü gençlerle sohbet eden Esin Kara’ya Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Altuğ Gültekin çalışmalar hakkında bilgi verdi. MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş da ziyareti anısına Milletvekili Kara’ya plaket verdi.


Milletvekili Esin Kara, Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve MHP İl Başkanı Murat Çiçek ile birlikte sanatçı Ahmet Şafak’ın sahne aldığı 11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapanış konserine katıldı. Kara, festivale davetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç