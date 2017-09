Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Hüsnüye Erdoğan, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Hüsnüye Erdoğan, ilçe ziyaretleri kapsamında Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Seydişehir, Ilgın ve Ereğli ilçelerinde mahalle ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözümü için gerekli girişimlerde bulundu. AK Parti’nin seçimden seçime çalışan bir parti olmadığını ve olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Biz her zaman sizinleyiz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Milletimizin temsilcisi olarak her zaman milletimizin hizmetindeyiz. İsteklerinizin yerine getirilip getirilmediğini her fırsatta takip ediyor, sizleri ziyaret ediyor bu vesileyle yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Amacımız bizi her zaman böyle güler yüzle, memnuniyetle karşılamanız” diye konuştu.

Hüsnüye Erdoğan, vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde "Destek sizden, hizmet bizden. Şikayet yok. Mazeret yok. Durmak yok. Yola devam" ifadelerini kullandı.